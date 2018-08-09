Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев

После того, как видеозапись появилась в сети, пользователи Twitter начали высмеивать нелепый присед главы правительства. «Начинаю восхищаться атлетичностью Терезы Мэй. Я ее на 41 год младше, но такой выпад бы не потянул», — написал один.

Другой пользователь отметил, что сам принц едва сдержался, чтобы не засмеяться.