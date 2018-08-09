Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев

She's done it again... WHAT IS WRONG WITH HER?!?!?!?! #TheresaMay #Curtsey #PrinceWilliam pic.twitter.com/PWI59Uyd2x— Dafydd ??????? (@MrHowells) August 8, 2018
После того, как видеозапись появилась в сети, пользователи Twitter начали высмеивать нелепый присед главы правительства. «Начинаю восхищаться атлетичностью Терезы Мэй. Я ее на 41 год младше, но такой выпад бы не потянул», — написал один.
Другой пользователь отметил, что сам принц едва сдержался, чтобы не засмеяться.
Это не первый раз, когда глава британского правительства веселит британцев своими телодвижениями. В июле слишком низкий реверанс перед принцем Уильямом также привлек к себе внимание.