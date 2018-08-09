Уличные кинопоказы в парке «Крылья Советов» перенесли на более раннее время
(Город Казань KZN.RU, 9 августа). В казанском парке «Крылья Советов» продолжается серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг».
(Город Казань KZN.RU, 9 августа). В казанском парке «Крылья Советов» продолжается серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг».
Напомним, на летней сцене парка казанцы и гости города могут посмотреть культовые картины отечественного кинематографа. Так, сегодня горожанам покажут картину Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».
16 августа горожане увидят фильм «Асса», 23 августа — «Вокзал для двоих» и завершит серию кинопоказов картина «Курьер», которую покажут 30 августа.
Также всех гостей парка ждут интерактивные развлечения и конкурсы, сообщает Дирекция парков и скверов.