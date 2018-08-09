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10:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Уличные кинопоказы в парке «Крылья Советов» перенесли на более раннее время

(Город Казань KZN.RU, 9 августа). В казанском парке «Крылья Советов» продолжается серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Из-за того, что стало темнеть раньше, время начала киносеансов перенесли — теперь они начинаются на полчаса раньше, в 20.30.

Напомним, на летней сцене парка казанцы и гости города могут посмотреть культовые картины отечественного кинематографа. Так, сегодня горожанам покажут картину Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

16 августа горожане увидят фильм «Асса», 23 августа — «Вокзал для двоих» и завершит серию кинопоказов картина «Курьер», которую покажут 30 августа.

Также всех гостей парка ждут интерактивные развлечения и конкурсы, сообщает Дирекция парков и скверов.

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