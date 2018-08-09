В Краснодаре откроют первый в регионе «Кванториум»
Первый на Кубани технопарк «Кванториум» для детей откроют в ноябре этого года. Об этом журналистам сообщили в министерстве образования региона.
Первый на Кубани технопарк «Кванториум» для детей откроют в ноябре этого года. Об этом журналистам сообщили в министерстве образования региона.
Здесь школьники смогут ставить научные эксперименты и изучать английский язык, чтобы защищать свои проекты на международном форуме.
В краснодарском «Кванториуме» можно будет выбрать несколько образовательный направлений («квантумов») — аэроквантум (проекты с беспилотными летательными аппаратами), энерджиквантум (альтернативная энергетика, а также физика химических источников тока, материаловедение, электротехника и другие дисциплины по физике), биоквантум (изучение вопросов современной биологии — например, конструирования искусственных организмов для внеземных миссий),