В Краснодаре откроют первый в регионе «Кванториум»

Здесь школьники смогут ставить научные эксперименты и изучать английский язык, чтобы защищать свои проекты на международном форуме.

В краснодарском «Кванториуме» можно будет выбрать несколько образовательный направлений («квантумов») — аэроквантум (проекты с беспилотными летательными аппаратами), энерджиквантум (альтернативная энергетика, а также физика химических источников тока, материаловедение, электротехника и другие дисциплины по физике), биоквантум (изучение вопросов современной биологии — например, конструирования искусственных организмов для внеземных миссий), IT-квантум (современные компьютерные технологии), робоквантум (робототехника и системы управления).