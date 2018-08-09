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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре откроют первый в регионе «Кванториум»

Первый на Кубани технопарк «Кванториум» для детей откроют в ноябре этого года. Об этом журналистам сообщили в министерстве образования региона.

Здесь школьники смогут ставить научные эксперименты и изучать английский язык, чтобы защищать свои проекты на международном форуме.

В краснодарском «Кванториуме» можно будет выбрать несколько образовательный направлений («квантумов») — аэроквантум (проекты с беспилотными летательными аппаратами), энерджиквантум (альтернативная энергетика, а также физика химических источников тока, материаловедение, электротехника и другие дисциплины по физике), биоквантум (изучение вопросов современной биологии — например, конструирования искусственных организмов для внеземных миссий), IT-квантум (современные компьютерные технологии), робоквантум (робототехника и системы управления).

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