Хабаровский стартап прошёл в парижский финал
Хабаровчанин Дмитрий Богданчиков представит свою разработку eczo.bike Russia.
Хабаровчанин Дмитрий Богданчиков представит свою разработку eczo.bike Russia.
Идея хабаровчанина Дмитрия Богданчикова о комплекте, способном превратить обычный велосипед в электрический, нашла международное признание изобретателей.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект eczo.bike Russia вышел в финал международного конкурса стартапов Mondial Tech Startup Awards, который пройдет со 2-го по 6-е октября в рамках Парижского автосалона.
— Это действительно крутая новость, мы стали единственным российским стартапом, пробившимся в финал из 450 претендентов со всего мира, — говорит Дмитрий Богданчиков. — Наш проект представлен в категории Electrification & Hybridization среди семи конкурентов из других стран. У нас будет возможность представить продукт на выставке и показать его сильные стороны инвесторам и потенциальным партнёрам. Ожидается, что будет присутствовать Карлос Гон, президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan. Как ранее сообщало агентство, команда Eczo.bike разработала усовершенствованный комплект, который даёт пользователю возможность самостоятельно собрать любой легкий электротранспорт, в том числе четырехколесный. Некоторые эксперты считают, что эта платформа по совокупности характеристик и программного обеспечения на данный момент не имеет аналогов в мире.
Напомним, комплект электрификации велосипеда начался с идеи Дмитрия Богданчикова, когда он попытался найти аналог в интернете и понял, что готовых решений «купил, поставил и поехал» нет — только
Позднее к команде присоединились специалисты в механике и проект успешно прошёл «Акселератор» Фонда развития
Около года назад об изобретении узнали немецкие эксперты, которые сравнили разработку с аналогом от компании «Бош» и пришли к выводу: «Эти русские даже из электробайка могут сделать танк».