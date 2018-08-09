Хабаровский стартап прошёл в парижский финал

Идея хабаровчанина Дмитрия Богданчикова о комплекте, способном превратить обычный велосипед в электрический, нашла международное признание изобретателей.



Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект eczo.bike Russia вышел в финал международного конкурса стартапов Mondial Tech Startup Awards, который пройдет со 2-го по 6-е октября в рамках Парижского автосалона.

— Это действительно крутая новость, мы стали единственным российским стартапом, пробившимся в финал из 450 претендентов со всего мира, — говорит Дмитрий Богданчиков. — Наш проект представлен в категории Electrification & Hybridization среди семи конкурентов из других стран. У нас будет возможность представить продукт на выставке и показать его сильные стороны инвесторам и потенциальным партнёрам. Ожидается, что будет присутствовать Карлос Гон, президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan. Как ранее сообщало агентство, команда Eczo.bike разработала усовершенствованный комплект, который даёт пользователю возможность самостоятельно собрать любой легкий электротранспорт, в том числе четырехколесный. Некоторые эксперты считают, что эта платформа по совокупности характеристик и программного обеспечения на данный момент не имеет аналогов в мире.

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