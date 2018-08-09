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10:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский стартап прошёл в парижский финал

Хабаровчанин Дмитрий Богданчиков представит свою разработку eczo.bike Russia.

Идея хабаровчанина Дмитрия Богданчикова о комплекте, способном превратить обычный велосипед в электрический, нашла международное признание изобретателей.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект eczo.bike Russia вышел в финал международного конкурса стартапов Mondial Tech Startup Awards, который пройдет со 2-го по 6-е октября в рамках Парижского автосалона.

 — Это действительно крутая новость, мы стали единственным российским стартапом, пробившимся в финал из 450 претендентов со всего мира, — говорит Дмитрий Богданчиков. — Наш проект представлен в категории Electrification & Hybridization среди семи конкурентов из других стран. У нас будет возможность представить продукт на выставке и показать его сильные стороны инвесторам и потенциальным партнёрам. Ожидается, что будет присутствовать Карлос Гон, президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan. Как ранее сообщало агентство, команда Eczo.bike разработала усовершенствованный комплект, который даёт пользователю возможность самостоятельно собрать любой легкий электротранспорт, в том числе четырехколесный. Некоторые эксперты считают, что эта платформа по совокупности характеристик и программного обеспечения на данный момент не имеет аналогов в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, комплект электрификации велосипеда начался с идеи Дмитрия Богданчикова, когда он попытался найти аналог в интернете и понял, что готовых решений «купил, поставил и поехал» нет — только какие-то самоделки из китайских комплектующих на скотче и изоленте.

Позднее к команде присоединились специалисты в механике и проект успешно прошёл «Акселератор» Фонда развития интернет-инициатив, созданный по предложению президента России Владимира Путина.

Около года назад об изобретении узнали немецкие эксперты, которые сравнили разработку с аналогом от компании «Бош» и пришли к выводу: «Эти русские даже из электробайка могут сделать танк».

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