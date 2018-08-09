Записаться на прием в Агентство публичных услуг можно онлайн

Ею могут воспользоваться граждане, которые хотят получить кадастровые документы и акты гражданского состояния.

Желающие должны войти на сайт агентства, указать населенный пункт, территориальный офис, куда они обратятся, а также день и час планируемого посещения. В случае неявки в указанное время, запись аннулируется.