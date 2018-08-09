Записаться на прием в Агентство публичных услуг можно онлайн
Записаться на прием в Агентство публичных услуг теперь можно и онлайн. Эта опция работает со вчерашнего дня.
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Записаться на прием в Агентство публичных услуг теперь можно и онлайн. Эта опция работает со вчерашнего дня.
Ею могут воспользоваться граждане, которые хотят получить кадастровые документы и акты гражданского состояния.
Кроме того, записаться можно и по короткому номеру 14909.
Записаться онлайн можно и для услуг документирования населения, например, для продления паспорта.