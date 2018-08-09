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11:57 (мск), источник: N + 1

Механические щетки-чесалки понравились коровам не меньше еды

Коровы испытывают сильную потребность в механических щетках, с помощью которых животные чешутся: ради них они готовы преодолевать те же препятствия, что и ради еды. Исследование об этом опубликовано в журнале Biology Letters, также о нем пишет New York Times.

Источник: AP 2018

При свободном выгуле коровы, как и многие животные, часто чешутся о деревья и другие вертикальные поверхности, чтобы избавиться от паразитов, мертвых клеток кожи и грязи. У молочных коров, постоянно живущих в стойлах, такой возможности нет, и в некоторых странах принято устанавливать для животных специальные щетки, которые вращаются, когда к ним прикасаются. В Дании такие щетки обязательны для всех коровников.

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Марина фон Кейсерлингк (Marina von Keyserlingk) из университета Британской Колумбии в Канаде и ее коллеги решили выяснить, на что готовы коровы ради почесывания. Для этого они соорудили калитки загона с разным утяжелением — чтобы открыть их, нужно было сдвинуть с места груз. 10 здоровых беременных коров голштинской породы научили открывать калитки, за которыми была еда, механическая щетка или не было ничего.

Ученые постепенно увеличивали массу груза, чтобы понять, в какой момент животные сдадутся, и таким образом оценить относительную важность того, что находится за калиткой. «Коровы одинаково упорно работали для того, чтобы добраться до еды и до щетки, и менее упорно интересовались пустым местом. Эти результаты показывают, что у коров высокая мотивация к тому, чтобы получить доступ к механической щетке, и она является важным для них ресурсом», — говорится в статье.

Известный специалист по поведению животных Темпл Грандин, которую NYT попросила прокомментировать работу, отметила, что, скорее всего, помимо простого удовлетворения гигиенических потребностей коровы чешутся и чтобы снять стресс:

Я предположу, что им это нравится. Это как поход в спа.

Авторы исследования считают, что достаточно дорогие и трудные в обслуживании щетки, которые пока не обязательны в большинстве стран, могут получить большее распространение в животноводстве, если показать, что они необходимы животным для здоровой и счастливой жизни.

Ольга Добровидова

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