Жительница Симферополя продавала землю по «левым» документам
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в крымской столице местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве при
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в крымской столице местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве при
В полицию поступил ряд заявлений от местных жителей о совершенном в отношении них мошенничестве при покупке земельных участков. «Со слов потерпевших,
По подозрению в совершении преступлений задержана 40-летняя жительница Симферополя. «Женщина дала признательные показания. Документы на землю, предоставленные ею заявителям, оказались поддельными», — отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции доказали причастность подозреваемой к четырем аналогичным фактам мошенничества. СПотив нее возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по 3-й и 4-й части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном и особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.