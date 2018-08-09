Жительница Симферополя продавала землю по «левым» документам

В полицию поступил ряд заявлений от местных жителей о совершенном в отношении них мошенничестве при покупке земельных участков. «Со слов потерпевших, женщина-продавец, якобы собственница земли, показала документы на владение земельными участками в одном из сел Симферопольского района. Однако, заключив договора купли-продажи и получив необходимую сумму, женщина перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба, причиненного заявителям, составила около 2,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

По подозрению в совершении преступлений задержана 40-летняя жительница Симферополя. «Женщина дала признательные показания. Документы на землю, предоставленные ею заявителям, оказались поддельными», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции доказали причастность подозреваемой к четырем аналогичным фактам мошенничества. СПотив нее возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по 3-й и 4-й части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном и особо крупном размере).