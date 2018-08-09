В центре Петербурга в 25 раз увеличат количество парковок

Источник: Piter.tv

В центре Петербурга появится 62 тысячи новых парковочных мест. Об этом сообщает «Город+» со ссылкой на председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина. Чиновник рассказал изданию, что в городе в 25 раз возрастет количество платных стоянок. Около 75% автовладельцев Северной столицы выступают за эту инициативу. Власти Северной столицы смогут разгрузить тяжелый дорожный трафик благодаря проекту.

Уже сейчас запущены в эксплуатацию несколько платных парковок. Пилотный проект принес положительный результат: доходы Петербурга превышают расходы. На организацию стоянок было выделено 230 миллионов рублей, а полученные средства превысили сумму в 268 миллионов рублей.

Петербург — действительно культурная столица! Горожане в большинстве своем исправно оплачивали места, даже зная, что их не ожидают никакие санкции, рассказывает о ситуации руководитель КРТИ.