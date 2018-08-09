Самарцев зовут на пешеходную улицу Куйбышева на поэтический баттл
В эти выходные жителей и гостей города вновь ждут танцы, музыка и литературные мероприятия.
В эти выходные жителей и гостей города вновь ждут танцы, музыка и литературные мероприятия.
В эти субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, улица Куйбышева в Самаре вновь станет пешеходной. Для жителей и гостей города снова подготовили насыщенную
Программа мероприятий на субботу, 11 августа:
14:00
18:00 — 21:00 поэтический баттл «Вы ко мне писали?»,
19:00 — 21:00 выступление группы «Джаз Вояж» (улица Куйбышева, 68/70).
19:00 — 21:00
19:00 — 21:00 поэтический перформанс с участием самарских поэтов и презентация «Книжной лавки» Горький Центр (улица Куйбышева, 113).
19:30 — 22:00 шоу бразильских барабанов на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской.
19:30 — 22:00 выступление танцевального коллектива «Бруклин» на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской.
19:30 — 23:00 выступление танцевального коллектива «Danse&Live» в районе дома № 103 по улице Куйбышева.
19:30 — 20:00 концертная программа АртГруппы «SOLLI» (пересечение улиц Куйбышева и Льва Толстого).
20:10 — 21:00 сольный концерт руководителя театра песни «Волжская Русь» Гульнары Божиной и номера театра народного танца «Вертепляс» (пересечение улиц Куйбышева и Льва Толстого).