Самарцев зовут на пешеходную улицу Куйбышева на поэтический баттл

Источник: Комсомольская правда

В эти субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, улица Куйбышева в Самаре вновь станет пешеходной. Для жителей и гостей города снова подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Гостей улицы будут ждать как уже ставшие традиционными танцевальные и музыкальные выступления, так и новые необычные мероприятия, к примеру, поэтический баттл.

Программа мероприятий на субботу, 11 августа:

14:00 мастер-класс от Самарского областного художественного музея (улица Куйбышева, 92) по печати на одежде. Любой желающий сможет с помощью верховой набойки нанести на свою майку, платье и другие вещи уникальный узор. Как обещают организаторы, рисунок будет ярким и долго не сотрется. Одежду нужно будет принести с собой.

18:00 — 21:00 поэтический баттл «Вы ко мне писали?», литературно-экологическая викторина «ЭкоУмники», классические шарады «Алфавитка», лотерея «КиноФайл», громкие чтения «От классиков до современников», акция «Открытый микрофон» (сквер «Три вяза» на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской).

19:00 — 21:00 выступление группы «Джаз Вояж» (улица Куйбышева, 68/70).

19:00 — 21:00 ретро-зона «Улица Дворянская» (улица Куйбышева, 95).

19:00 — 21:00 поэтический перформанс с участием самарских поэтов и презентация «Книжной лавки» Горький Центр (улица Куйбышева, 113).

19:30 — 22:00 шоу бразильских барабанов на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской.

19:30 — 22:00 выступление танцевального коллектива «Бруклин» на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской.

19:30 — 23:00 выступление танцевального коллектива «Danse&Live» в районе дома № 103 по улице Куйбышева.

19:30 — 20:00 концертная программа АртГруппы «SOLLI» (пересечение улиц Куйбышева и Льва Толстого).