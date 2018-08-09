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12:24 (мск), источник: Volga News

Недостроенную высотку на пл. Урицкого за четыре месяца перепланируют для размещения суда

Управление капитального строительства Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе».

Источник: AP 2018

Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 60,5 млн руб., средства выделят из областного бюджета. Подрядчика должны определить уже к концу августа.

В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, войдут инженерные изыскания, обследовать существующие конструкции недостроя и окружающие здания, а также подготовить новую проектную документацию. При этом в техзадании уточняется, что при проектировании необходимо отдельно выделить этапы подготовки документации по планировке территории, реконструкции и благоустройства, в том числе обустройства открытых автомобильных парковок. Согласно документации аукциона все необходимые работы подрядчик должен будет выполнить за четыре месяца после заключения контракта, и не позднее 20 декабря.

Первоначально проектная документация по объекту разработана проектной организацией ООО «Русич» в 2010 году. Проектом предусматривалось строительство офисного здания с подземным паркингом. Общая площадь здания составляла 33,7 тыс. кв. м, в том числе был предусмотрен паркинг на 53 машиноместа и офисная часть площадью в 21 тыс. кв метров. Площадь земельного участка составляла 5,5 тыс. кв метров.

Строительство началось в марте 2010 года и остановлено в 2013 году. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 65%.

Как сообщается в документах закупки, основанием для выполнения работ по корректировке проектной документации послужило поступившее 13 марта о размещении шестого кассационного суда в Самаре.

«Объект реализуется в целях размещения и организации деятельности шестого кассационного суда общей юрисдикции», — говорится в документе.

В результате корректировки проекта ориентировочная общая площадь помещений здания сохранится в размере 33,7 тыс. кв. метров. Здание будет включать в себя 24 этажа, в том числе три из них — подземных. Здание будет рассчитано на работу 113 судей кассационного суда и 36 судей арбитражного апелляционного суда.

Напомним, впервые информацию о том, что в недостроенном «стеклянном» здании, расположенном на площади Урицкого в Самаре, может разместиться кассационный суд озвучил врио министра строительства региона Александр Баландин на заседании профильного комитета Самарской губернской думы 22 мая.

Впоследствии стало известно, что на проектирование и приспособление здания для размещения суда необходимо 300 млн руб., соответствующие поправки были внесены в областной бюджет. А 10 июля Государственная дума РФ приняла в ключевом втором чтении законопроект Верховного Суда РФ, предусматривающий создание надрегиональных судебных инстанций — пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. Местом постоянного пребывания Шестого кассационного суда общей юрисдикции была утверждена Самара.

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