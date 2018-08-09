Недостроенную высотку на пл. Урицкого за четыре месяца перепланируют для размещения суда
Управление капитального строительства Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения
Управление капитального строительства Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения
Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Начальная максимальная цена контракта составляет 60,5 млн руб., средства выделят из областного бюджета. Подрядчика должны определить уже к концу августа.
В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, войдут инженерные изыскания, обследовать существующие конструкции недостроя и окружающие здания, а также подготовить новую проектную документацию. При этом в техзадании уточняется, что при проектировании необходимо отдельно выделить этапы подготовки документации по планировке территории, реконструкции и благоустройства, в том числе обустройства открытых автомобильных парковок. Согласно документации аукциона все необходимые работы подрядчик должен будет выполнить за четыре месяца после заключения контракта, и не позднее 20 декабря.
Первоначально проектная документация по объекту разработана проектной организацией ООО «Русич» в 2010 году. Проектом предусматривалось строительство офисного здания с подземным паркингом. Общая площадь здания составляла 33,7 тыс. кв. м, в том числе был предусмотрен паркинг на 53 машиноместа и офисная часть площадью в 21 тыс. кв метров. Площадь земельного участка составляла 5,5 тыс. кв метров.
Строительство началось в марте 2010 года и остановлено в 2013 году. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 65%.
Как сообщается в документах закупки, основанием для выполнения работ по корректировке проектной документации послужило поступившее 13 марта о размещении шестого кассационного суда в Самаре.
«Объект реализуется в целях размещения и организации деятельности шестого кассационного суда общей юрисдикции», — говорится в документе.
В результате корректировки проекта ориентировочная общая площадь помещений здания сохранится в размере 33,7 тыс. кв. метров. Здание будет включать в себя 24 этажа, в том числе три из них — подземных. Здание будет рассчитано на работу 113 судей кассационного суда и 36 судей арбитражного апелляционного суда.
Напомним, впервые информацию о том, что в недостроенном «стеклянном» здании, расположенном на площади Урицкого в Самаре, может разместиться кассационный суд озвучил врио министра строительства региона Александр Баландин на заседании профильного комитета Самарской губернской думы 22 мая.
Впоследствии стало известно, что на проектирование и приспособление здания для размещения суда необходимо 300 млн руб., соответствующие поправки были внесены в областной бюджет. А 10 июля Государственная дума РФ приняла в ключевом втором чтении законопроект Верховного Суда РФ, предусматривающий создание надрегиональных судебных инстанций — пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. Местом постоянного пребывания Шестого кассационного суда общей юрисдикции была утверждена Самара.