Жители 16 домов останутся без света в Нижнем Новгороде

Источник: Newsroom24.ru

Плановые отключения электроснабжения произойдут в Нижегородском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода 9 августа. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО ЧС.

В частности, в Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресу: ул. Сергиевская 13а-23, 14, 16, 16д.

Кроме того, плановое отключение электроснабжения произойдет на Автозаводе. С 8:30 до 16:30 без света останутся жители домов № 20 и 22 по улице Веденяпина.