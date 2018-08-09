На Мастрюковских озёрах пройдёт юбилейный Грушинский фестиваль

Фестиваль будет проходить с 9 по 12 августа.

Как сообщают организаторы, почётным гостем фестиваля станет знаменитый автор и исполнитель Сергей Никитин. В этом году в фестивале примут участие: Александр Городницкий, Олег Митяев, Александр Розенбаум, Галина Хомчик, Вадим Мищук, и другие.