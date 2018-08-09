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13:08 (мск), источник: N + 1

На СДВГ у детей повлияли курение и депрессия их родителей

Группа корейских ученых выяснила, что на риск развития у детей СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) влияют факторы жизни их родителей.

Группа корейских ученых выяснила, что на риск развития у детей СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) влияют факторы жизни их родителей. В статье, опубликованной в журнале Asia-Pacific Psychiatry, сообщается, что курение и депрессия взрослых в семье существенно увеличивают шансы ребенка получить поведенческое расстройство. Результаты были получены на выборке из более чем 23,5 тысячи корейских детей и подростков.

За механизм развития СДВГ (неврологически-поведенческого расстройства, характеризующегося трудностью концентрации внимания, гиперактивностью и импульсивностью), в первую очередь, отвечает нарушение синтеза нейромедиаторов серотонина и дофамина. Данные метаисследований показывают, что симптомы СДВГ испытывают больше трех процентов всех людей на планете.

Факторы, влияющие на развитие расстройства, могут быть самыми разными: от пренатального стресса матери до злоупотребления социальными сетями. Команда ученых под руководством Чин-Вон Квон (Jin-won Kwon) из Кёнбукского национального университета проанализировала данные о 23561 ребенке и подростке в возрасте до 18 лет с диагностированным СДВГ. Для каждого ребенка была доступна информация о здоровье и образе жизни их родителей: социоэкономическом статусе, месте проживания, ожирении, курении и наличии депрессии.

Ученые выяснили, что за период наблюдений (с 2005 по 2014 год) число детей и подростков с СДВГ увеличилось примерно в четыре раза: среди всех диагностированных случаев 79,5 процента составляли дети старше десяти лет. У детей, хотя бы один родитель которых страдал от депрессии, СДВГ диагностировали в шесть раз чаще. Что касается курения, то у детей, родители которых курили больше 15 сигарет в день, риск развития СДВГ был на 60 процентов выше, чем у тех, кто курил меньше 15 сигарет в день. Исследователи изучили и влияние пассивного курения, проанализировав информацию о том, принято ли в семье курить дома или при детях: влияние пассивного курения на развитие СДВГ у детей оказалось незначимым.

Работа показывает важность изучения внешних факторов в работах, посвященных причинам развития поведенческих и психических расстройств у детей и подростков. Кроме того, отмечают авторы, здравоохранительным организациям следует предупреждать родителей о возможном влиянии некоторых особенностей их жизни на психическое здоровье ребенка.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности также связан с нарушением работы метаботропных глутаматных рецепторов (сокращенно mGluR) — группы рецепторов нервной системы, обеспечивающих реакцию на глутаматергические сигналы и участвующих в процессах памяти и внимания. Недавние клинические испытания показали эффективность при лечении симптомов расстройства фазорацетама — активатора глутаматных рецепторов.

Елизавета Ивтушок.

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