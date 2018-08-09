Стало известно, на что больше всего жалуются омичи

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В основном, омичей беспокоили вопросы защиты прав потребителей — они составили 55% от общего числа обращений за полгода. На втором месте (41%) оказались вопросы санитарного надзора.

Наиболее болезненными темами для жителей региона оказались вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения — среди них преобладают жалобы на оказание розничной торговли (41% от общего числа) и жилищно-коммунальные услуги (13%). Также омичи недовольны деятельностью на финансовом рынке (7%), услугами телефонной связи (5%) и медицинскими услугами (3%). На эти сферы жалоб и вопросов поступало больше всего.