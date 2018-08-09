Синоптики рассказали, когда в Омск придет похолодание

В Омске — на радость отпускникам и на беду работающим горожанам — стоит жара. Днем четверга, 9 августа, столбики термометров достигли отметки 30 градусов выше нуля. Но вот незадача — к выходным жара уйдет из города.

По данным открытых интернет-источников, завтра, в пятницу, в городе и районах немного похолодает. На день синоптики передают около 22 градусов со знаком плюс. В выходные погода продолжит портиться. В субботу синоптики обещают уже 19 градусов тепла, а в воскресенье днем — всего 13. В ближайшие дни нас ждут дожди различной интенсивности и грозы.