Синоптики рассказали, когда в Омск придет похолодание
Уже завтра в городе и районах ждут похолодание.
Уже завтра в городе и районах ждут похолодание.
В Омске — на радость отпускникам и на беду работающим горожанам — стоит жара. Днем четверга, 9 августа, столбики термометров достигли отметки 30 градусов выше нуля. Но вот незадача — к выходным жара уйдет из города.
По данным открытых
По данным сайта gismeteo.ru:
10 августа, пятница: +17…+22, переменная облачность, дожди, гроза.
11 августа, суббота: +13..+19, пасмурно дождь, гроза.
12 августа, воскресенье: +11…+14, пасмурно, небольшой дождь.
13 августа, понедельник: +11…+21, переменная облачность.
14 августа, вторник: +10…+25, переменная облачность, дождь, гроза.