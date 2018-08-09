Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как обошлась Россия с внучкой Шеварднадзе
Назван город с самым удобным общественным транспортом
4-летняя дочь Тимати прокатилась на флайборде
Якубович рассказал, как прогнал жену после смерти друга
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, когда в Омск придет похолодание

Уже завтра в городе и районах ждут похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 74% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

В Омске — на радость отпускникам и на беду работающим горожанам — стоит жара. Днем четверга, 9 августа, столбики термометров достигли отметки 30 градусов выше нуля. Но вот незадача — к выходным жара уйдет из города.

По данным открытых интернет-источников, завтра, в пятницу, в городе и районах немного похолодает. На день синоптики передают около 22 градусов со знаком плюс. В выходные погода продолжит портиться. В субботу синоптики обещают уже 19 градусов тепла, а в воскресенье днем — всего 13. В ближайшие дни нас ждут дожди различной интенсивности и грозы.

По данным сайта gismeteo.ru:

10 августа, пятница: +17…+22, переменная облачность, дожди, гроза.

11 августа, суббота: +13..+19, пасмурно дождь, гроза.

12 августа, воскресенье: +11…+14, пасмурно, небольшой дождь.

13 августа, понедельник: +11…+21, переменная облачность.

14 августа, вторник: +10…+25, переменная облачность, дождь, гроза.

Все новости региона
 В России выдан 2-миллионный электронный больничный
Российские журналисты заявили о нападении на них фанатов греческого ПАОК
Рубль продолжил падение на фоне новых американских санкций
Россиян могут обязать заключать брачный контракт перед свадьбой
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь