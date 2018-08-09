Суперсовременный детский медицинский центр построят в Иркутске

Многофункциональный детский медицинский центр появится в Иркутске. Планируется, что он разместиться на Чертугеевском полуострове, где под него выделят 14 га земли, сообщила 9 августа пресс-служба ИРО «Единая Россия». На предпроектные работы в региональном бюджете заложено 15 млн рублей.

Каждый год в центре будут лечиться более 100 тысяч детей, которым будут проводить около 20 тысяч высокотехнологичных операций, отметил автор проекта главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Иркутской области Владимир Новожилов. Здесь будут отделения педиатрии, хирургии, неонатологии, детских инфекций, реабилитации, диагностический центр, лаборатории молекулярной генетики и биологии, оборудованные по последнему слову техники. Также в центре обустроят научные и образовательные зоны, детский пансионат.