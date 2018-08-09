Суперсовременный детский медицинский центр построят в Иркутске
Там будут проводить около 20 тысяч высокотехнологичных операций.
Там будут проводить около 20 тысяч высокотехнологичных операций.
Многофункциональный детский медицинский центр появится в Иркутске. Планируется, что он разместиться на Чертугеевском полуострове, где под него выделят 14 га земли, сообщила 9 августа
Каждый год в центре будут лечиться более 100 тысяч детей, которым будут проводить около 20 тысяч высокотехнологичных операций, отметил автор проекта главный врач
«Необходимо мыслить в масштабах области — делать медпомощь доступной и для юных жителей Бодайбо, Ербогачёна, Киренска — неважно, где родился ребенок, мы должны гарантировать ему весь необходимый спектр медицинских услуг, — сказал Владимир Новожилов. — Поэтому мы будем строить одну большую, мощную больницу, основанную на самых современных принципах медицинского обслуживания».