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11:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

Суперсовременный детский медицинский центр построят в Иркутске

Там будут проводить около 20 тысяч высокотехнологичных операций.

Многофункциональный детский медицинский центр появится в Иркутске. Планируется, что он разместиться на Чертугеевском полуострове, где под него выделят 14 га земли, сообщила 9 августа пресс-служба ИРО «Единая Россия». На предпроектные работы в региональном бюджете заложено 15 млн рублей.

Каждый год в центре будут лечиться более 100 тысяч детей, которым будут проводить около 20 тысяч высокотехнологичных операций, отметил автор проекта главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Иркутской области Владимир Новожилов. Здесь будут отделения педиатрии, хирургии, неонатологии, детских инфекций, реабилитации, диагностический центр, лаборатории молекулярной генетики и биологии, оборудованные по последнему слову техники. Также в центре обустроят научные и образовательные зоны, детский пансионат.

«Необходимо мыслить в масштабах области — делать медпомощь доступной и для юных жителей Бодайбо, Ербогачёна, Киренска — неважно, где родился ребенок, мы должны гарантировать ему весь необходимый спектр медицинских услуг, — сказал Владимир Новожилов. — Поэтому мы будем строить одну большую, мощную больницу, основанную на самых современных принципах медицинского обслуживания».

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