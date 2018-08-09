В Приангарье началась проверка школ к новому учебному году

Источник: РИА "Новости"

На территориях созданы еще 42 муниципальные комиссии, в состав которых входят руководители и специалисты органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, специалисты контрольно-надзорных органов: МЧС и МВД по Иркутской области. Проверяющие оценят готовность школ к новому учебному году и качество капитальных ремонтов, которые в этом году прошли в 40 школах региона. На эти цели из областного и муниципальных бюджетов выделено 776,1 млн рублей.

По информации пресс-службы регионального правительства, после капитального ремонта 1 сентября откроются школа № 2 Саянска, школы в райцентре Аларского района и поселке Кутулик. Выборочный капитальный ремонт был проведен в школе-детском саду № 1 и школе № 23 Черемхово. К 1 сентября планируется завершить работы по капитальному ремонту в средней школе № 1 поселка Качуг и средней школе № 3 Киренска. Завершены капитальные ремонты в учреждениях Нижнеилимского района: Рудногорской и Семигорской школах. В последней открываются дополнительные группы дошкольного возраста. Новый облик появится и у средней школы № 2 Железногорска-Илимского, где привели в порядок систему отопления и фасад здания. Проведен ремонт спортивного зала и перехода в средней школе № 2 Нижнеудинска, завершается капитальный ремонт средней школы села Оса. В ряде образовательных организаций ремонты планируется закончить до конца года, при этом учебный процесс в них прерываться не будет.

Первого сентября свои двери распахнут для ребят новые школы, которые построены в 2018 году с привлечением федеральных средств. Это школы в поселке Молодежный Иркутского района на 1275 мест, в микрорайоне Китой Ангарска на 725 мест, школа № 19 Иркутска на 1125 мест и школа на 154 места в поселке Горячий Ключ Иркутского района. В 2019 и 2020 годах за счет средств федерального бюджета планируется строительство новых школ в микрорайоне Луговой Иркутского района и в Иркутске на улице Багратиона.