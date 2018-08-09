Мэрия Березовского рассказала о своей работе, нарисовав о ней на стене мэрии комикс

К мэрии Березовского теперь ежедневно спешат не только ее сотрудники, но и жители и гости города. Не обратить внимание на здание Администрации теперь просто невозможно. На одной из стен появился гигантский комикс с лего-человечками.

— Надо было выбрать тему, которая бы откликалась у большинства. Сегодня нет семьи, в которой ребенок не собирал бы красочные кубики, и взрослого, кто не наступал бы голой пяткой на рельефные фигурки конструктора, — рассказал Евгений Писцов. — На всех уровнях власти сегодня много говорят об открытости, но имидж чиновника — «нелюдя», кажется, не искореним. А ведь в администрациях работают такие же обычные люди, с двумя руками и ногами, без хвостов и копыт. А многие даже не знают, какие вопросы решаются в стенах мэрии.