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11:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Березовского рассказала о своей работе, нарисовав о ней на стене мэрии комикс

Здание городской Администрации стало арт-объектом впервые за всю истории России.

К мэрии Березовского теперь ежедневно спешат не только ее сотрудники, но и жители и гости города. Не обратить внимание на здание Администрации теперь просто невозможно. На одной из стен появился гигантский комикс с лего-человечками.

Идея создания принадлежит мэру Евгению Писцову, который своей задумкой увековечил Березовский. Здание городской Администрации стало арт-объектом впервые за всю историю пост-советской России.

С помощью ярких рисунков глава города решил сделать работу власти открытой для всех горожан. А участники фестиваля уличного искусства «Стенограффия» воплотили это в жизнь.

— Надо было выбрать тему, которая бы откликалась у большинства. Сегодня нет семьи, в которой ребенок не собирал бы красочные кубики, и взрослого, кто не наступал бы голой пяткой на рельефные фигурки конструктора, — рассказал Евгений Писцов. — На всех уровнях власти сегодня много говорят об открытости, но имидж чиновника — «нелюдя», кажется, не искореним. А ведь в администрациях работают такие же обычные люди, с двумя руками и ногами, без хвостов и копыт. А многие даже не знают, какие вопросы решаются в стенах мэрии.

В следующем году планируем разрисовать детский стационар.

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