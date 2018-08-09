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12:20 (мск), источник: Калининград.Ru

С Куршской косы начали эвакуировать автомобили туристов

С территории Куршской косы эвакуируют автомобили туристов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе национального парка.

Профилактический рейд полиции провели в среду, 8 августа. Стражи порядка составляли протоколы на водителей машин, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Такие мероприятия планируют организовать на регулярной основе.

Сегодняшний профилактический рейд — это результат продолжительной работы с руководством УМВД Калининградской области. В 2016 году на всём протяжении Куршской косы были установлены знаки, запрещающие автостоянку вдоль дороги. Но не все автолюбители торопятся соблюдать правила. Самый проблемный участок — корневой, от границы с Зеленоградском до КПП нацпарка. Посетителям следует помнить, что это такая же особо охраняемая природная территория, — сообщил директор учреждения Анатолий Калина.

По его словам, на этой территории растут краснокнижные растения, в частности, там расположено единственное на Куршской косе и одно из крупнейших в области местообитание лунника оживающего. Кроме того, здесь гнездится галстучник — птица, откладывающая яйца в песок. Это охраняемый вид, и в нацпарке их осталось не более пяти пар, что составляет половину популяции области. Нередко в этой части косы отдыхает и выводит потомство балтийский серый тюлень.

Без подобных мер не сохранить уникальные ландшафты, это подтверждает состояние корневой части Куршской косы: защитный береговой вал разрушается, количество вывозимого отсюда мусора превышает общий объём в разы, происходит дегрессия почвы, — заключил Калина.

Администрация национального парка призывает посетителей быть внимательными и законопослушными во время посещения особо охраняемой природной территории.

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