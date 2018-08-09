В Омске ищут волонтёров для работы в день выборов губернатора

В Омске объявлен набор добровольцев для работы на избирательных участках в день выборов главы региона.

Волонтёры будут оказывать информационную поддержку, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам, сообщает портал администрации Омска. Добровольцами могут стать омичи старше 18 лет, имеющие российское гражданство.

По словам начальника отдела молодежных программ профильного департамента Георгия Дёмина, необходимо подготовить около 160 волонтеров для работы на 82 участках.