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13:33 (мск), источник: Sputnik.by

Главред БелаПАН Ирина Левшина не выходит на связь

Коллеги занимаются выяснением места нахождения Левшиной, ее телефон не доступен.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина сегодня не вышла на работу, сообщил замдиректора агентства Дмитрий Новожилов. Приглашали ли ее на допрос в СК, Левшина коллег не информировала.

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«Нет никакой информации о том, где она. Мы занимаемся выяснением ее местонахождения», — рассказал корреспонденту Sputnik Новожилов.

«Зьнікла галоўны рэдактар БелаПАН Ірына Леўшына. У ейнай кватэры відавочныя сьляды вобшука. Магчыма, Ірыну павезьлі на допыт у Сьледчы камітэт», — написал в Facebook руководитель БелаПАН Алесь Липай.

Еще двое сотрудников БелаПАН находятся в ИСЗ на Окрестино. Выпускающий редактор Андрей Середа был задержан следователями для допроса во вторник. В тот же день на допрос вызвали из отпуска международного обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Обыски в редакции БелаПАН начались 7 августа утром. Обыски проходят по уголовному делу о незаконному доступе к информации агентства БелТА. Помимо редакции БелаПАН, правоохранители пришли с обысками в редакции TUT.BY, портала о недвижимости REALT.BY, изданий ООО «АйТиВи» и издательского дома «Белорусская наука», газеты «Культура». Обыски прошли в домах журналиста Павла Быковского, который сотрудничает с изданием Deutsche Welle и Алексея Жукова.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 349. Наказание по ней предполагает до двух лет ограничения или лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штраф.

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