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12:25 (мск), источник: Фонтанка

Туман задержал прибытие петербуржцев в Челябинск

Погодные условия в аэропорту Челябинска вынудили пилота рейса из Петербурга сесть в Екатеринбурге утром 9 августа. Сильный туман развеялся через несколько часов.

Источник: AP 2018
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе челябинского аэропорта, туман развернул от воздушной гавани пять рейсов, в том числе один из Петербурга, около половины пятого утра. Самолеты ушли на запасные аэродромы, три в Екатеринбург, по одному в Уфу и Пермь. В настоящее время петербургский борт прибыл в место назначения, погода в Челябинске наладилась.

Накануне петербургский рейс был вынужден сесть на полпути к Северной столице. Самолет из Симферополя приземлился в Ростовской области, на борту родился мальчик.

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