Туман задержал прибытие петербуржцев в Челябинск

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе челябинского аэропорта, туман развернул от воздушной гавани пять рейсов, в том числе один из Петербурга, около половины пятого утра. Самолеты ушли на запасные аэродромы, три в Екатеринбург, по одному в Уфу и Пермь. В настоящее время петербургский борт прибыл в место назначения, погода в Челябинске наладилась.