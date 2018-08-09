Туман задержал прибытие петербуржцев в Челябинск
Погодные условия в аэропорту Челябинска вынудили пилота рейса из Петербурга сесть в Екатеринбурге утром 9 августа. Сильный туман развеялся через несколько часов.
Погодные условия в аэропорту Челябинска вынудили пилота рейса из Петербурга сесть в Екатеринбурге утром 9 августа. Сильный туман развеялся через несколько часов.
Как сообщили «Фонтанке» в
Накануне петербургский рейс был вынужден сесть на полпути к Северной столице. Самолет из Симферополя приземлился в Ростовской области, на борту родился мальчик.