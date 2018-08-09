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12:26 (мск), источник: РИА Крым

Глава Минкурортов Крыма рассказал секрет успеха сезона-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. С начала года Крым посетили около 3,8 миллиона туристов, что на четверть больше, чем годом ранее. Загрузка объектов размещения составляет порядка 80%, сообщил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказал, что в этом сезоне все сложилось. Была и информационная кампания, запущенная с декабря прошлого года, и работа с базами размещения, которые удалось убедить не повышать цены по сравнению с предыдущим сезоном, а в некоторых случаях даже снизить, — заявил Волченко. — Уже в этом сезоне средняя загрузка по Крыму более 80%, а в Феодосийском и Судакском регионах, Большой Евпатории, Большой Алуште — практически сто процентов».

Однако Крым — это не только пляжный отдых. Сегодня города и районы полуострова активно развивают и событийный туризм. Сервис Tvil.ru назвал Крым самым фестивальным регионом, и это неслучайно — на полуострове праздничные события происходят почти каждые выходные, отметил глава Минкурортов.

По его словам, сейчас в Севастополе проходит фестиваль «Опера в Херсонесе», с 10—12 августа на мысе Тарханкут состоится музыкально-спортивный праздник для молодежи «Тарханкут. Крымская волна», 17—18 августа — байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». Кроме того, весь август проходит мероприятие для любителей водно-парусного спорта «Кубок Черного моря 2018», в Судаке идет Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». Центром притяжения туристов стал и Коктебель. Там в первой половине августа проходит КрымFireFest, а во второй — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, одно из самых серьезных музыкальных мероприятий в стране.

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