Глава Минкурортов Крыма рассказал секрет успеха сезона-2018

Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказал, что в этом сезоне все сложилось. Была и информационная кампания, запущенная с декабря прошлого года, и работа с базами размещения, которые удалось убедить не повышать цены по сравнению с предыдущим сезоном, а в некоторых случаях даже снизить, — заявил Волченко. — Уже в этом сезоне средняя загрузка по Крыму более 80%, а в Феодосийском и Судакском регионах, Большой Евпатории, Большой Алуште — практически сто процентов».

Однако Крым — это не только пляжный отдых. Сегодня города и районы полуострова активно развивают и событийный туризм. Сервис Tvil.ru назвал Крым самым фестивальным регионом, и это неслучайно — на полуострове праздничные события происходят почти каждые выходные, отметил глава Минкурортов.