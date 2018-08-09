В Воронеже на Советской площади пройдет серия концертов, День города и уличный кинофестиваль

Источник: Комсомольская правда

На обновленной Советской площади будут проходить концерты под открытым небом. С августа по середину сентября запланировано 20 разножанровых выступлений, в которых примут участие профессиональные и многочисленные творческие коллективы художественной самодеятельности. Проект стартует 10 августа в 17.00 концертом фольклорного ансамбля «Радовесь».

Будет целый цикл мероприятий от районов — «Культура воронежского края», они пройдут 17, 18, 19, 24, 25 и 26 августа.

С 20 августа по 7 сентября с парковыми программами выступят областные библиотеки — под открытым небом развернутся читальные залы, интерактивные площадки с буккроссингом. 3—8 сентября пройдут пленэры от учреждений художественного образования, а 5 и 7 сентября — тематические экскурсии краеведческого музея.

Напомним, на Советской площади пройдут также мероприятия городского фестиваля «Мой город — мои возможности». 1 сентября ведущие вузы Воронежа развернут профориентацию старших школьников — «Воронеж — город знаний» с участием. 2 сентября пройдет программа «Воронеж — город детства!» с участием детских творческих коллективов. 8 сентября пройдет ярмарка вакансий «Воронеж — город профессий». 9 сентября развернется «Город мастеров» с выставками народных умельцев.

15 сентября на Советской площади пройдет праздничная программа, посвященная Дню города и 100-летию ВГУ.