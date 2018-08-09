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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В Омске ко Дню города установили виселицу

Городские власти объяснили установку виселицы на набережной в Омской крепости. Конструкция появилась в рамках военно-исторического фестиваля, приуроченного ко Дню города. Об этом сообщает региональный портал «Новый Омск».

Виселицу на набережной в Омской крепости поставили исторические реконструкторы, проводившие 4 и 5 августа фестиваль «Служилые люди Сибири». «Они же ориентировались на петровские времена, когда виселица была, к сожалению, обычным элементом городской обстановки. Ребята постарались максимально правдоподобно воспроизвести, — приводит издание слова Елены Шипиловой, заместителя мэра Омска. — Мы их на будущее предупредим, чтобы они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации».

«Те, кто был на представлении, думаю, оценили, в том числе, и работу этих ребят. Они под солнцем в тулупах два дня бегали по берегу. Мне кажется, они даже были расстроены, что праздник закончился», — сказала Шипилова.

Ранее несколько крупных омских пабликов в соцсетях опубликовали как фото самой виселицы, так и снимок девушки, стоящей с петлей на шее. Пользователи отреагировали на фотографии скептически. «Хороший День города и конкурсы интересные», — отметил один из комментаторов. «Пусть холопы привыкают», — написал другой пользователь.

Это уже не первая резонансная история в городе, связанная с виселицей. В июне горожане пожаловались на состояние одной из детских площадок Омска. Ее назвали «площадкой смерти», а остов качелей с висящими веревками поразил омичей своим сходством с виселицей. По факту обращения была инициирована следственная проверка.

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