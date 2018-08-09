В Омске ко Дню города установили виселицу

Виселицу на набережной в Омской крепости поставили исторические реконструкторы, проводившие 4 и 5 августа фестиваль «Служилые люди Сибири». «Они же ориентировались на петровские времена, когда виселица была, к сожалению, обычным элементом городской обстановки. Ребята постарались максимально правдоподобно воспроизвести, — приводит издание слова Елены Шипиловой, заместителя мэра Омска. — Мы их на будущее предупредим, чтобы они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации».

«Те, кто был на представлении, думаю, оценили, в том числе, и работу этих ребят. Они под солнцем в тулупах два дня бегали по берегу. Мне кажется, они даже были расстроены, что праздник закончился», — сказала Шипилова.

Ранее несколько крупных омских пабликов в соцсетях опубликовали как фото самой виселицы, так и снимок девушки, стоящей с петлей на шее. Пользователи отреагировали на фотографии скептически. «Хороший День города и конкурсы интересные», — отметил один из комментаторов. «Пусть холопы привыкают», — написал другой пользователь.