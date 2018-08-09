Гидрометцентр: После предстоящих жарких выходных в Москве снова похолодает

В выходные атмосферное давление начнет падать, ветер изменится на западный и юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с, в воскресенье местами могут отмечаться порывы до 12−17 м/с. Ночами температура будет понижаться до 13−15 градусов в Москве и 10−15 градусов по области. Днем воздух прогреется в столице до 27−29 градусов, в Подмосковье — до 24−29 градусов.