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13:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Гидрометцентр: После предстоящих жарких выходных в Москве снова похолодает

Температура воздуха в предстоящие выходные прогреется до 29 градусов, а с началом новой недели в Москве снова похолодает, пройдут дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 69% 757 мм рт. ст. 3 м/с

Как уточняется, антициклональная погода в Москве продержится до конца недели, обойдется без осадков.

В пятницу, 10 августа, ночью в Москве 12−14 градусов по области 9−14 градусов. Днем 26−28 градусов, в Подмосковье 23−28 градусов.

В выходные атмосферное давление начнет падать, ветер изменится на западный и юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с, в воскресенье местами могут отмечаться порывы до 12−17 м/с. Ночами температура будет понижаться до 13−15 градусов в Москве и 10−15 градусов по области. Днем воздух прогреется в столице до 27−29 градусов, в Подмосковье — до 24−29 градусов.

Погода начнет меняться в начале новой недели. С приближением атмосферных фронтов циклона, который пройдет по северу Европейской России, станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди.
Пресс-служба Гидрометцентра

«В понедельник и вторник в столичном регионе ночью прогнозируется 9−14 градусов, днем 20−25 градусов», — говорится в сообщении.

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