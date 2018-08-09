Гидрометцентр: После предстоящих жарких выходных в Москве снова похолодает

Как уточняется, антициклональная погода в Москве продержится до конца недели, обойдется без осадков.
В пятницу, 10 августа, ночью в Москве 12−14 градусов по области 9−14 градусов. Днем 26−28 градусов, в Подмосковье 23−28 градусов.
В выходные атмосферное давление начнет падать, ветер изменится на западный и юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с, в воскресенье местами могут отмечаться порывы до 12−17 м/с. Ночами температура будет понижаться до 13−15 градусов в Москве и 10−15 градусов по области. Днем воздух прогреется в столице до 27−29 градусов, в Подмосковье — до 24−29 градусов.
Погода начнет меняться в начале новой недели. С приближением атмосферных фронтов циклона, который пройдет по северу Европейской России, станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди.
Пресс-служба Гидрометцентра
«В понедельник и вторник в столичном регионе ночью прогнозируется 9−14 градусов, днем 20−25 градусов», — говорится в сообщении.