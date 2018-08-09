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13:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится единственная в мире кипящая река (фото)

Ее феномен ученые не могут разгадать до сих пор.

Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка («Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки.

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Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина — 6 метров, а длина — 6,4 километра. Знаменита Маянтуяку тем, что температура воды в ней колеблется от 45 до 100 градусов. В ней нет ничего живого, а опустив руку в воду всего на пару секунд, можно получить ожог третьей степени.

Самое удивительное — никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.

Первые сведения о Маянтуяку появились в 19 веке, но «официально» реку открыл миру перуанский геофизик Андреас Рузо лишь в 2011 году. До сих пор ученые пытаются разгадать тайну единственной кипящей реки на планете.

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