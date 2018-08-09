Где находится единственная в мире кипящая река (фото)
Ее феномен ученые не могут разгадать до сих пор.
Ее феномен ученые не могут разгадать до сих пор.
Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как
Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина — 6 метров, а длина — 6,4 километра. Знаменита Маянтуяку тем, что температура воды в ней колеблется от 45 до 100 градусов. В ней нет ничего живого, а опустив руку в воду всего на пару секунд, можно получить ожог третьей степени.
Самое удивительное — никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.
Первые сведения о Маянтуяку появились в 19 веке, но «официально» реку открыл миру перуанский геофизик Андреас Рузо лишь в 2011 году. До сих пор ученые пытаются разгадать тайну единственной кипящей реки на планете.
Еще больше необычных мест!