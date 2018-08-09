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13:05 (мск), источник: ЕАН

Энергетики просят запретить выезд за рубеж свердловчанам-должникам

«ЭнергосбыТ Плюс» направил ходатайство в уральское управление ФССП об ограничении выезда за рубеж свердловчанам из-за долгов за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

В ходатайство попали должники из 25 городов. В лидерах списка — 129 первоуральцев, 72 жителя Камышлова и 67 человек из Верхней Пышмы. Из уральской столицы рискуют не выехать за границу 30 человек. Все указанные в ходатайстве потребители задолжали поставщику ресурсов от 30 до 100 тыс. рублей. Для получения запрета на выезд необязательно иметь один исполнительный лист на 30 тыс. рублей —задолженность по исполнительным листам суммируется. Также приставы дают срок для добровольной оплаты в два месяца. По истечении срока судебные исполнители понижают уровень долга для ограничения выезда до 10 тыс. рублей.

В рамках летней акции «В отпуск без долгов» «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует потребителям проверить сведения о себе в базе исполнительных производств, оплатить долги, сообщить приставу об оплате и удостовериться в снятии ограничения.

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