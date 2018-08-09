Энергетики просят запретить выезд за рубеж свердловчанам-должникам

В ходатайство попали должники из 25 городов. В лидерах списка — 129 первоуральцев, 72 жителя Камышлова и 67 человек из Верхней Пышмы. Из уральской столицы рискуют не выехать за границу 30 человек. Все указанные в ходатайстве потребители задолжали поставщику ресурсов от 30 до 100 тыс. рублей. Для получения запрета на выезд необязательно иметь один исполнительный лист на 30 тыс. рублей —задолженность по исполнительным листам суммируется. Также приставы дают срок для добровольной оплаты в два месяца. По истечении срока судебные исполнители понижают уровень долга для ограничения выезда до 10 тыс. рублей.