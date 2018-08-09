После скандала закрылся киоск с шаурмой у ЦУМа «Самара»
Закрытием точки общепита закончился в Самаре скандал, связанный с гигиеной питания.
Закрытием точки общепита закончился в Самаре скандал, связанный с гигиеной питания.
В конце июля в соцсетях появился видеоролик, на котором снято кафе возле ЦУМ «Самара». Вывеска «Шаурма № 1 «У Сахиба» попадает в кадр, а потом камера показывает вертел, где крутится мясо для шаурмы, и прилавок, по которому бегают крысы.
Ролик стал вирусным, разразился скандал. 8 августа региональная прокуратура согласовала проведение внеплановой проверки этой торговой точки специалистам Роспотребнадзора по Самарской области.
«К нам поступило множество заявлений от граждан по этой точке, которые после появления видеоролика просили проверить, правда ли там есть крысы, — прокомментировала ситуацию ведущий
Действительно, вывеска снята, внутри все в штукатурке, а сам Сахиб Нуврузов к незваным гостям «прилетает» весьма недовольный, говорит, за 12 дней скандала измучился настолько, что решил продать бизнес.
«Я пять лет этим занимался, кучу денег сюда вложил, никогда недовольных не было, все меня благодарили, мне важно было, чтоб людям нравилось все, — уверяет нас хозяин заведения. — Подставили меня, кто — не знаю. Но с работниками своими слишком мягко, видимо, обращался».
В Роспотребнадзоре говорят: действительно, владелец торговой точки показал им запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно — рано утром мужчина подходит к окошку, где готовят шаурму, видит, что работник внутри спит, сам отодвигает стекло, чтобы получить доступ к прилавку, после чего там через некоторое время
Как бы то ни было, шаурму Сахиб готовить больше не будет, займется своими проблемами и воспитанием четырех детей.
Между тем на каком основании он в принципе там работал, остается до конца не ясным. Точка была оформлена на ИП Хилилов В. Т., и чтобы Сахиб мог там законно работать, с ним должны были заключить договор субподряда. Разумеется, проверяющих заверяют, что он есть, только не с собой. Сейчас идет переоформление документов на другого предпринимателя.