Волгоградские поликлиники переходят на новую модель работы с пациентами

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— Наша поликлиника в проекте создания новой модели медицинской организации участвует с января 2018 года. Для ее реализации мы выбрали три направления: «Оптимизация работы регистратуры», «Оптимизация работы участкового врача-педиатра на приеме через распределение обязанностей между участковым врачом и медицинской сестрой» и «Оптимизация проведения профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте до 1 года». Два из них мы уже внедрили и в настоящее время занимаемся третьим — оптимизацией проведения профилактических осмотров, — рассказала главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» Ольга Павлова.

Попасть к педиатру теперь не составляет особого труда: прием ведется по предварительной записи. Узнать, когда специалист выслушает и поможет, можно в регистратуре или по телефону колл-центра. В неотложных случаях все необходимое сделает дежурный врач.

— Перестроив работу, мы добились сокращение очередей в кабинеты педиатров. Также снизилась нагрузка на врачей на приеме. Уменьшилось время пребывания пациентов в поликлинике, а значит время контакта с другими больными детьми. Все рабочие места автоматизированные: в кабинетах имеются компьютеры, которые подключены к Единой информационной системе здравоохранения. Создается электронная карточка, нет бумажного варианта. Доктор может записать на повторные прием или на любое обследование к специалисту в соответствии с диагнозом. В результате мы добиваемся того, что доктора, которые обучены работать в этой системе, имеют возможность уделить больше внимания пациентам во время приема, — сообщила руководитель медучреждения.

Позитивные изменения отмечают и сами пациенты. Мама маленькой Вероники, Любовь Минасян поделилась впечатлениями после приема: «Раньше мы приходили и долго ждали в очереди. Сейчас мы приходим по записи к своему времени, очереди никаких нет, и быстро попадаем к специалисту. Есть отдельный номер телефона для записи к врачам. И это очень удобно. Ожидания такого, как раньше было, сейчас нет. А если ребёнок не болеет, но нам нужно попасть к врачу, то в блоке здоровых детей нет риска заразиться от больных».

Хорошая новость для родителей младенцев: профилактические осмотры у всех специалистов, которых необходимо посещать каждый месяц, станут менее затратными по времени.

— Сейчас профилактический осмотр несовершеннолетних в возрасте до одного года проводится в течение одного-двух дней, то есть мамам дважды приходится посещать поликлинику, потому что врачи принимают в разное время. Но мы до конца этого года организуем кабинет, где будут работать все специалисты, необходимые для осмотра. Родители с маленькими детьми смогут проходить эту комиссию, включая ультразвуковое и лабораторные исследования, кардиограмму, в течение двух часов. Сейчас для этого в блоке здорового ребенка ведутся ремонтные работы, — рассказала Ольга Павлова.