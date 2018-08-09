Екатеринбург утопает в воде после сильного дождя
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Свердловской области. Еще накануне вечером температура воздуха опустилась, начался дождь, сегодня осадки продолжились, и затопило Екатеринбург.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Свердловской области. Еще накануне вечером температура воздуха опустилась, начался дождь, сегодня осадки продолжились, и затопило Екатеринбург.
Этим, возможно, природа не ограничится. По прогнозам, нас ждут сильные дожди, грозы и усиление скорости ветра до 25 метров в секунду.