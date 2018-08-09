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13:26 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Екатеринбург утопает в воде после сильного дождя

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Свердловской области. Еще накануне вечером температура воздуха опустилась, начался дождь, сегодня осадки продолжились, и затопило Екатеринбург.

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Источник: Вести - Екатеринбург

Этим, возможно, природа не ограничится. По прогнозам, нас ждут сильные дожди, грозы и усиление скорости ветра до 25 метров в секунду. Из-за непогоды в соседнем регионе — Челябинской области — четыре рейса использовали аэропорт Кольцово в качестве запасного. Спасатели рекомендуют уральцам ограничить поездки по загородным трассам. Если этого не удается сделать, то на дороге стоит быть предельно осторожными: соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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