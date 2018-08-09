Воронежские полицейские рассказали, что надо делать при пропаже ребенка

Воронежские полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» встретились с семьями Коминтерновского района. Они рассказали родителям о том, что делать, если (не дай Бог) пропадет ребенок.

Родителей призвали не ждать трое суток, а сразу идти в полицию. Ребенку нужно забить в его сотовый телефоны и мамы, и папы. Стражи порядка и волонтеры также разработали алгоритм действий, если все-таки ваши сын или дочь пропали:

1. Не паникуйте. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, постарайтесь держать себя в руках.

2. Сразу обратитесь за помощью, опросите всех, кто был в этот момент рядом: от простых прохожих до персонала магазинов.

3. Четко опишите внешность вашего ребенка. Лучше иметь его фото на телефоне или с собой. Фото должно быть свежим.

4. Позвоните в полицию по телефону 102, если самим не удалось обнаружить ребенка. Не тяните — дорога каждая минута.