Воронежские полицейские рассказали, что надо делать при пропаже ребенка
Главное — не ждать три дня, а сразу идти в полицию.
Главное — не ждать три дня, а сразу идти в полицию.
Воронежские полицейские и волонтеры
Родителей призвали не ждать трое суток, а сразу идти в полицию. Ребенку нужно забить в его сотовый телефоны и мамы, и папы. Стражи порядка и волонтеры также разработали алгоритм действий, если
1. Не паникуйте. Сделайте несколько глубоких
2. Сразу обратитесь за помощью, опросите всех, кто был в этот момент рядом: от простых прохожих до персонала магазинов.
3. Четко опишите внешность вашего ребенка. Лучше иметь его фото на телефоне или с собой. Фото должно быть свежим.
4. Позвоните в полицию по телефону 102, если самим не удалось обнаружить ребенка. Не тяните — дорога каждая минута.
5. Когда ребенок найдется, не ругайте его: он может быть напуган больше вас. Обнимите его и покажите, как он вам дорог.