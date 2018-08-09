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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Актриса из сериала «Счастливы вместе» впала в кому

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актриса и хореограф Мария Симдянкина впала в кому. Об этом сообщила ее подруга Елена Ксенофонтова.

«Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», — написала Ксенофонтова в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, Симдянкина борется с болезнью более двух лет.

Позже Ксенофонтова сообщила об улучшении состояния подруги — актриса самостоятельно задышала, у нее заработало сердце.

Мария Симдянкина играет в театре и кино. В частности, она снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара», «Маргоша-2», «Кулагин и партнеры».

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