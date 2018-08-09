В Нытвенском районе четыре дороги не отвечают нормам безопасности
Прокуратура Нытвенского района проверила автомобильные дороги в Григорьевском сельском поселении. Были выявлены нарушения.
Прокуратура Нытвенского района проверила автомобильные дороги в Григорьевском сельском поселении. Были выявлены нарушения.
Дорожное покрытие на улицах Колхозная, Первомайская, Полевая и Труда не соответствует установленным требованиям. На дорогах выбоины и просадки. Это создает угрозу безопасности дорожного движения.
Прокурор направил в Нытвенский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать местную администрацию привести дороги в нормативное состояние. Суд поддержал эти требованием. Сейчас ситуация на контроле прокуратуры.