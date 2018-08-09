В центре Омска до конца лета закрыли улицу

В омской мэрии сообщили о перекрытии дороги в центре города. Проехать по ней нельзя будет до вечера (точнее — до 20 часов) 30 августа. Как пояснили в городской администрации, речь идет об участке улицы Ермака от улицы Куйбышева до 3-й Линии. Чиновники рекомендуют объезжать перекрытый участок по улицам Степная, 1905 года, 4-я Линия или Бульварная.

Кроме того, как сообщили в мэрии, в течени 5 ночей на железнодорожном переезде в Октябрьском округе будут идти ремонтные работы. С полуночи до шести часов утра 10, 12, 13, 14 и 15 августа нельзя будет проехать по дороге от Сыропятского тракта к Сперановскому кожзаводу, от остановки общественного транспорта «Сады «Молния» до остановки общественного транспорта «Сады «Солнышко». Объезжать перекрытую дорогу предлагают через поселок Новомосковка.