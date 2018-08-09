Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Лариса Гузеева показала эмоциональный снимок своих детей
Кому достанутся миллиарды Петросяна и Степаненко
Дженнифер Лоуренс с новым бойфрендом гуляет по Парижу
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:43 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области к началу сентября благоустроят 402 двора

Количество дворов и общественных территорий, которые приведут в порядок к 1 сентября по программе «Формирование комфортной городской среды» увеличилось на 16 объектов. Это стало возможно благодаря сэкономленным средствам во время проведения конкурса.

Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 год вошли 402 двора и 153 общественных пространства (вместо 388 и 151 соответственно). В Самарской области проект «Формирование комфортной городской среды» находится под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципалитетов поручили завершить все работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.

«Ещё раз хочу обратить внимание — срывов быть не должно — ни по срокам, ни по качеству. Личный контроль всех глав, встречи с населением, выезды, где есть недоделки», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ.

«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», — отметил Дмитрий Азаров.

По состоянию на 08 августа 2018 года благоустроены 219 дворовых территорий и 12 общественных пространств, на остальных объектах, по информации муниципалитетов, в основном отмечается высокая степень готовности.

Справка

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных пространств предусмотрены финансовые средства в размере 1 082,14 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета — 573,40 млн рублей;.

средства областного бюджета — 508,74 млн рублей.

Также предусмотрено софинансирование проекта из средств муниципальных образований в размере не менее 10%.

Все новости региона
Автомобиль и 200 рублей за голову. Чем партизан Федосюткин разозлил немцев
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
«Лес» из 30 тысяч пластиковых бутылок соорудили в Китае
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь