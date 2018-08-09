В Самарской области к началу сентября благоустроят 402 двора

Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 год вошли 402 двора и 153 общественных пространства (вместо 388 и 151 соответственно). В Самарской области проект «Формирование комфортной городской среды» находится под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципалитетов поручили завершить все работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.

«Ещё раз хочу обратить внимание — срывов быть не должно — ни по срокам, ни по качеству. Личный контроль всех глав, встречи с населением, выезды, где есть недоделки», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ.

«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», — отметил Дмитрий Азаров.

По состоянию на 08 августа 2018 года благоустроены 219 дворовых территорий и 12 общественных пространств, на остальных объектах, по информации муниципалитетов, в основном отмечается высокая степень готовности.

Справка

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных пространств предусмотрены финансовые средства в размере 1 082,14 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета — 573,40 млн рублей;.

средства областного бюджета — 508,74 млн рублей.