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13:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Нижнем Новгороде 21 августа-2 сентября

Показы пройдут в «Арсенале».

Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Нижнем Новгороде 21 августа-2 сентября. Как сообщают организаторы, показ картин будут проводиться в нижегородском «Арсенале».

В программу фестиваля входят лучшие польские художественные, документальные фильмы, снятые в последние годы, а также дебюты студентов и выпускников ведущих польских киношкол.

(16+).

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