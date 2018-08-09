Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Нижнем Новгороде 21 августа-2 сентября. Как сообщают организаторы, показ картин будут проводиться в нижегородском «Арсенале».

В программу фестиваля входят лучшие польские художественные, документальные фильмы, снятые в последние годы, а также дебюты студентов и выпускников ведущих польских киношкол.