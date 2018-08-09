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13:51 (мск), источник: N + 1

Дополненная реальность позволит купить вещь «как у того парня»

Китайский интернет-магазин Taobao совместно с Microsoft HoloLens разработает очки дополненной реальности, с помощью которых можно будет проверить информацию о товаре в интернет-магазине, просто взглянув на этот предмет, сообщает информационное агентство Xinhua. В последние годы крупные торговые сети активно внедряют современные технологии для того, чтобы упростить и ускорить процесс покупки.

Источник: AP 2018

Китайский интернет-магазин Taobao совместно с Microsoft HoloLens разработает очки дополненной реальности, с помощью которых можно будет проверить информацию о товаре в интернет-магазине, просто взглянув на этот предмет, сообщает информационное агентство Xinhua.

В последние годы крупные торговые сети активно внедряют современные технологии для того, чтобы упростить и ускорить процесс покупки. Например, компания Amazon недавно открыла магазин, в котором нет продавцов: контроль за покупками осуществляют многочисленные камеры — они отслеживают, какой товар взял с полки человек и автоматически добавляют его в чек. Похожий магазин появился и в Китае, он работает в круглосуточном режиме.

Теперь компания Taobao решила разработать очки дополненной реальности Taobao MR Buy, которые покажут наиболее полную информацию о товаре — в частности, цену, отзывы покупателей, варианты покупки и доставки. При этом никаких дополнительных манипуляций совершать не потребуется: пользователю будет достаточно просто взглянуть на заинтересовавший его предмет — например, на вазу в кофейне. С помощью очков покупатели также смогут найти товар на Taobao и увидеть его объемное изображение в реальном мире.

Продажи устройства начнутся уже в сентябре этого года. Представители интернет-магазина обещают, что в будущем для станет доступен большой ассортимент товаров с платформы и пользователи смогут управлять интерфейсом с помощью движения глаз и рук.

Очки Microsoft HoloLens часто используются для различных проектов. Например, украинская компания Limpid Armor разработала систему кругового обзора для боевой техники, в основу которой легли очки дополненной реальности Hololens, а британские медики создали приложение, позволяющее хирургам видеть внутренние кровеносные сосуды или кости пациента во время операции.

Кристина Уласович.

 Дополненная реальность позволит купить вещь «как у того парня»
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