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15:17 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: покрой мужских трусов влияет на качество спермы

Покрой мужских трусов влияет на качество спермы, выяснили американские ученые. Чем теснее нижнее белье, тем ниже концентрация сперматозоидов в сперме и тем меньше среди них подвижных сперматозоидов. Исследователи объясняют этот эффект перегревом яичек и призывают мужчин более внимательно относиться к выбору нижнего белья.

Ученые из Гарвардского университета выяснили, какие трусы лучше носить мужчинам. Оптимальными вариантами оказались боксеры и «семейники» — у носящих их мужчин концентрация сперматозоидов в семенной жидкости выше, чем у тех, кто предпочитает более обтягивающее белье. Результаты работы были опубликованы в журнале Human Reproduction.

Для того, чтобы сперматозоиды обновлялись регулярно, в яичках должна постоянно поддерживаться определенная температура. Как правило, она всегда на два градуса ниже температуры тела. Только при таких условиях возможен нормальный сперматогенез. Растягиваясь и сокращаясь, кремастерная мышца подтягивает тестикулы при необходимости к верхней части мошонки. Когда требуется, она опускает яички обратно, на свое привычное место. Это происходит в том числе и при колебаниях окружающей температуры.

Исследователи собрали данные о 656 мужчинах 18−56 лет, в 2000—2017 годах обращавшихся в Массачусетскую больницу для лечения бесплодия. Каждый из них предоставил образцы спермы и крови, а также сообщил, какое белье носил на протяжении последних трех месяцев, и ответил на несколько вопросов об образе жизни.

53% мужчин носили боксеры. Это оказались более молодые и стройные участники, которые чаще принимали горячие ванны или баловали себя джакузи.

По сравнению с теми, кто предпочитал плавки или другие трусы обтягивающего покроя, у них на 25% выше концентрация сперматозоидов в образцах и на 33% больше подвижных сперматозоидов.

Кроме того, у них на 14% ниже был уровень ФСГ, фолликулостимулирующего гормона. Этот гормон вырабатывается гипофизом и необходим для выработки сперматозоидов. Повышение его уровня в крови участников, носивших тесное белье, говорит о том, что организм пытается компенсировать ущерб, наносимый яичкам перегревом в плотно сидящем белье.

Результаты сохранились даже при поправке на возраст мужчин, образ жизни, любовь к горячим ваннам и другие факторы. Наибольшие различия наблюдались между мужчинами, предпочитающими семейные трусы, и теми, кто носил тесные плавки.

Разницы в других гормонах, влияющих на репродуктивное здоровье, не наблюдалось. Не было значимых различий и в повреждении ДНК сперматозоидов.

«Важность этого исследования в том, что мы смогли выявить потенциальную взаимосвязь между типом носимого нижнего белья и показателями функции яичек, такими как уровни репродуктивных гормонов и повреждение ДНК сперматозоидов, которые не учитывались во всех предыдущих работах. Также нам удалось обнаружить компенсационный механизм, при котором снижение производства спермы, связанное с типом нижнего белья, сигнализирует гипоталамусу о повышении секреции гонадотропина, гормона, который действует на семенники и который приводит к повышению уровня ФСГ в попытке увеличить производство спермы. Эта гипотеза требует подтверждения дальнейшими исследованиями», — заключает доктор Лидия Мингез-Аларкон, ведущий автор исследования.

Исследователи отмечают, что не стоит обобщать результаты исследования для всех мужчин, так как работа была сосредоточена на мужчинах, испытывающих проблемы с фертильностью. Тем не менее, у мужчин, принявших участие в исследовании, по стандартам ВОЗ была сперма хорошего качества. Также выводы не говорят о том, что тип белья напрямую влияет на состояние сперматозоидов, а лишь подчеркивают существующую корреляцию.

На состояние спермы могут повлиять и другие факторы — например, ткань нижнего белья или покрой брюк.

«Поскольку мужчины могут выбирать, какие трусы им носить, эти результаты могут быть полезны для улучшения функции яичек у мужчин», — считает Мингез-Аларкон.

В 2017 году ученые обратили внимание, что количество сперматозоидов у мужчин в развитых странах уменьшилось на 52,4%.

«Результаты просто шокирующие, — сообщил Хагаи Левин, эпидемиолог из Еврейского университета в Иерусалиме и главный автор исследования. — Хотя экстракорпоральное оплодотворение в какой-то степени поможет справиться с последствиями, для устранения корня проблемы — плохого мужского здоровья — пока что сделано мало».

Наибольший интерес для исследователей представляли мужчины, от которых еще никто не беременел — они пока были одиноки или слишком молоды.

У них концентрация сперматозоидов упала с 99 до 47 млн/мл.

Это тревожные цифры, учитывая, что, согласно критериям ВОЗ, у мужчин с концентрацией сперматозоидов менее 40 млн/мл шансы зачать ребенка ограничены, а при концентрации менее 15 млн/мл естественное зачатие вообще практически невозможно.

Плохое качество спермы говорит не только о возможных проблемах с зачатием, но и об ухудшении мужского здоровья в целом. Малое количество сперматозоидов связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, раком и в целом более высокими рисками преждевременной смерти. Хотя ожидаемая продолжительность жизни мужчин растет благодаря улучшению санитарных условий, условий питания и достижениям медицины, однажды достигнутый прогресс может обратиться вспять.

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