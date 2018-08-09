День Ялты — 2018: программа празднования на два дня

Ялте исполняется 180 лет. В честь такой даты в городе проведут массу развлекательных мероприятий. Основные из них будут проходить 11 и 12 августа. А само день рождения ежегодно отмечается во вторую субботу последнего летнего месяца.

11 августа.

9.00 — 12.00 — парад спортивных организаций, показательные выступления. Набережная.

10.00 — молебен во славу города. Собор святого благоверного князя Александра Невского. Улица Садовая, 2.

10.00 — шахматный турнир «Битва поколений». Набережная, аллея в районе памятника «Дама с собачкой и Чехов».

10.00−18.00 — День открытых дверей в историко-литературном музее, Ливадийском дворце, Алупкинском дворце, дворце-музее Александра III в Массандре, «Ластичкином гнезде».

13.00 — Фотоквест «Ялта в объективе молодежи». Набережная, аллея в районе памятника «Дама с собачкой и Чехов».

15.00 — «Пикник книг» — выступления ялтинских поэтов и писателей, знакомство с литературными новинками. Набережная, зеленая зона за памятником В. И. Ленину.

16.00 — детский городок «Сказочная Ялта», мастер-классы для детей, игровая программа. Набережная, район квадратного фонтана.

16.00 — театрализованный праздник «День Нептуна». Пгт Никита, 12.

16.00 — Выставка «Ялта в творчестве художников». Улица Гоголя, 1.

16.30 — концерт — бал духового оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой музыки. Набережная.

17.30 — финальный матч «Кубка Ялты-2018» по футболу памяти Боярчука. Улица Бирюкова, 2а.

18.00 — запуск воздушного шара «Ялта». Набережная.

19.00 — концертная программа «Ялта — город счастья!». Набережная им. В. И. Ленина, сцена в районе круглого фонтана.

22.00 — фейерверк. Акватория морского порта (причал № 8).

22.05 — 23.00 — дискотека. Набережная, сцена в районе круглого фонтана.

12 августа.

10.00 — 18.00 — День открытых дверей в музее «Его Величество Футбол». Стадион «Авангард», улица Бирюкова, 2а.

14.00 — 16.00 — театрализованная экскурсия «Метаморфозы Ялты». Улица Пушкинская, 5.

16.00 — детский городок «Сказочная Ялта», мастер-классы для детей, детская игровая программа. Набережная, район квадратного фонтана.

18.00 — концерт камерного оркестра «Таврия» и солистов Крымской государственной филармонии. Городской сад, площадь перед Ялтинским театром им. А. П. Чехова.