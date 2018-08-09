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15:20 (мск), источник: Кубань 24

Кондратьев поздравил кубанского легкоатлета Шкуренева с медалью на ЧЕ-2018

Кубанец Илья Шкуренев завоевал серебро в соревнованиях десятиборцев.

«Первая медаль российских легкоатлетов на ЧЕ-2018 — наша, кубанская. Илья Шкуренев завоевал серебро в соревнованиях десятиборцев. Поздравляю! Гордимся и болеем за наших», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсмен в сумме набрал 8 тыс. 321 баллов. «Золото» взял немец Артур Абеле с 8 тыс. 431 баллом. Третье место занял белорус Виталий Жук, у которого 8 тыс. 290 очков.

В чемпионате Европы в Берлине принимают участие пятеро кубанских легкоатлетов.

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