Кондратьев поздравил кубанского легкоатлета Шкуренева с медалью на ЧЕ-2018

«Первая медаль российских легкоатлетов на ЧЕ-2018 — наша, кубанская. Илья Шкуренев завоевал серебро в соревнованиях десятиборцев. Поздравляю! Гордимся и болеем за наших», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.