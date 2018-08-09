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16:20 (мск), источник: РИА Новости

Следствие проверило подлинность диплома судьи Хахалевой, сообщил источник

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Следствие проверило подлинность диплома об образовании судьи с Кубани Елены Хахалевой после шикарной свадьбы ее дочери и отказало в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА Новости

Судья Краснодарского краевого суда оказалась в центре скандала год назад, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери, на которую были приглашены известные эстрадные исполнители. На этом фоне появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки.

«Признаков преступления в ходе проверки не обнаружено, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано», — сказал собеседник агентства.

Год назад в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери Хахалевой — Софьи могла обойтись в 2 миллиона долларов, на свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости. Эти данные подтвердились в ходе проверки специальной комиссии совета судей Краснодарского края, куда вошли пять человек. Как сообщил председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, проверка показала, что расходы за организацию свадебного торжества взял на себя экс-супруг Хахалевой, а сумма расходов составила 3,6 миллиона рублей.

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