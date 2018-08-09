Следствие проверило подлинность диплома судьи Хахалевой, сообщил источник

Источник: РИА Новости

Судья Краснодарского краевого суда оказалась в центре скандала год назад, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери, на которую были приглашены известные эстрадные исполнители. На этом фоне появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки.

«Признаков преступления в ходе проверки не обнаружено, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано», — сказал собеседник агентства.

Год назад в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери Хахалевой — Софьи могла обойтись в 2 миллиона долларов, на свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.