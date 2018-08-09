Власти Воронежа рассказали, какие дороги отремонтировали с начала лета

В Воронеже действует проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого за счет федерального финансирования ремонтируют покрытие и бордюры на улицах. В этом году власти планировали отремонтировать сто объектов дорожной сети общей протяженностью в 137 километров. На сегодня работы завершили на 79 объектах, в разгаре ремонт 12, а еще на девяти пока не начинался.