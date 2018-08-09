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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Воронежа рассказали, какие дороги отремонтировали с начала лета

Из запланированных ста объектов уже ремонтируют или отремонтировали 91.

Источник: РИА "Новости"

В Воронеже действует проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого за счет федерального финансирования ремонтируют покрытие и бордюры на улицах. В этом году власти планировали отремонтировать сто объектов дорожной сети общей протяженностью в 137 километров. На сегодня работы завершили на 79 объектах, в разгаре ремонт 12, а еще на девяти пока не начинался.

— В текущем году помимо центральных магистралей (улицы Брусилова, Кольцовская, Шишкова) внимание уделяется периферийным улицам и дорогам-дублерам основных магистралей: Варейкиса, Пирогова, Депутатская, Конструкторов, Торпедо, Электросигнальная, — сообщают в пресс-службе мэрии. — Улицам отдаленных микрорайонов: Октябрьская, Тепличная, Тенистая, Васильковая, Чуйская, Центральная, Дубовая, 232-й Стрелковой дивизии, Мазлумова, Героев России, Дачный проспект, автодорога на Таврово и другим; улицам частного сектора: Вокзальная, Керамическая, Одесская, Есенина, Херсонская, Лермонтова, Петрозаводская, Серова, переулки Бабушкина, Спокойный и другим.

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