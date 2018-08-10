Беременная Регина Тодоренко показала округлившийся живот в мини-бикини
Телеведущая Регина Тодоренко хоть и отрицает слухи о своем интересном положении, поклонники звезды уже в курсе событий.
Телеведущая Регина Тодоренко хоть и отрицает слухи о своем интересном положении, поклонники звезды уже в курсе событий.
В конце июля Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о своей помолвке. А вот о беременности бывшей ведущей «Орла и решки» они предпочли умолчать. Но поклонники пары уже в курсе — Регине не удается скрыть округлившийся живот под свободной одеждой. Сегодня же она и вовсе вышла на связь с фолловерами в купальнике. Судя по кадрам, телеведущая и музыкант
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Согласно инсайдерской информации, у влюбленных родится сын. Предположительно, радостное событие произойдет в декабре. Если эта информация верна, то будущий малыш станет для обоих первенцем.
Напомним, что новоиспеченные жених и невеста познакомились во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард» летом прошлого года. В январе 2018-го Регина рассказала в интервью, что у нее завязался роман, но имя избранника не назвала.
Регина Тодоренко и Влад Топалов.
СМИ: у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится мальчик.
Уже в феврале появился слух, что им мог стать Влад Топалов, с которым телеведущая отправилась в путешествие для съемок своего влога. И вскоре это подтвердилось.