Беременная Регина Тодоренко показала округлившийся живот в мини-бикини

В конце июля Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о своей помолвке. А вот о беременности бывшей ведущей «Орла и решки» они предпочли умолчать. Но поклонники пары уже в курсе — Регине не удается скрыть округлившийся живот под свободной одеждой. Сегодня же она и вовсе вышла на связь с фолловерами в купальнике. Судя по кадрам, телеведущая и музыкант все-таки станут родителями.

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Согласно инсайдерской информации, у влюбленных родится сын. Предположительно, радостное событие произойдет в декабре. Если эта информация верна, то будущий малыш станет для обоих первенцем.

Напомним, что новоиспеченные жених и невеста познакомились во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард» летом прошлого года. В январе 2018-го Регина рассказала в интервью, что у нее завязался роман, но имя избранника не назвала.

Регина Тодоренко и Влад Топалов.

СМИ: у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится мальчик.