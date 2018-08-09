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14:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области похолодает до +4 градусов

В Челябинской области похолодает до +4 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 78% 757 мм рт. ст. 4 м/с

Стремительное похолодание в Челябинской области прогнозируют синоптики 10 августа. В этот день погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления. Температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до плюс 4 градусов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ежедневный оперативный прогноз МЧС региона.

Также в пятницу сохранятся дожди, грозы, порывы ветра до 16 м/с и местами туманы.

«Облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в горах — сильные. Местами грозы, днем — небольшие дожди, ночью и в утренние часы, в отдельных районах, ожидаются туманы. Ветер северный, 5−10 м/с, отдельные порывы — до 16 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 8−13 градусов, в горах и низинах — до плюс 4 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

Днем по области потеплеет до плюс 16−21 градуса. Напомним, на ближайшие сутки также в регионе было объявлено штормовое предупреждение, а утром 9 августа в аэропорту Челябинска из-за сильного тумана не смогли приземлиться шесть самолётов.

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