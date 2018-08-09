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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на август 2018: к выходным в Перми потеплеет

Но погода все равно останется неустойчивой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 78% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 августа, в Перми наступило резкое похолодание. Столбик термометра не поднимается выше +16 градусов. Неужели в город пришла осенняя погода?

— На Пермь наступила тыловая часть циклона, но в пятницу, 10 августа, он уйдет к востоку, — говорит синоптик Павел Смирнов. — В пятницу в городе обоснуется более теплая воздушная масса, температура поднимется до 23 градусов. Осадков не ожидается.

А в выходные погода будет неустойчива, но без резких похолоданий.

— В субботу, 11 августа, температура будет на уровне 20 градусов, — говорит Павел Смирнов. — А в воскресенье, 12 августа, в дневные часы ожидается температура до 25 градусов. В выходные сильных осадков не предвидится, но местами возможны дожди.

Синоптик уточнил, что на следующей неделе погода будет более устойчива — без похолоданий и потеплений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае прогнозируется прохладный и сухой август. В этот месяц на Урале возможны частые вторжения арктического воздуха. Но каких-то крупных аномалий по температуре не прогнозируется.

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