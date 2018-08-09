Брестский регион атакуют клещи

Больше всего укусов зарегистрировано на территории города Бреста и Брестского района — 1220 обращений за помощью к специалистам.

На территории района в этом году зафиксировано также 3 случая клещевого энцефалита, Лайм-боррелиозом заболели 29 жителей города и района. По информации ГУ Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии:

— В Бресте наибольшее число укусов регистрируется на территории, прилегающей к Парку имени Воинов-интернационалистов, в лесополосе около Брестской областной больницы, в микрорайонах Плоска, Дубровка, Гершоны, Южный и в Красном дворе.