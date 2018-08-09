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15:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Брестский регион атакуют клещи

За июль текущего года в Брестской области от укусов клещей пострадало 1320 человек, в том числе 359 детей и подростков.

Больше всего укусов зарегистрировано на территории города Бреста и Брестского района — 1220 обращений за помощью к специалистам.

На территории района в этом году зафиксировано также 3 случая клещевого энцефалита, Лайм-боррелиозом заболели 29 жителей города и района. По информации ГУ Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии:

— В Бресте наибольшее число укусов регистрируется на территории, прилегающей к Парку имени Воинов-интернационалистов, в лесополосе около Брестской областной больницы, в микрорайонах Плоска, Дубровка, Гершоны, Южный и в Красном дворе.

По Брестскому району наиболее опасными оказались леса в окрестностях поселка Мухавец, деревень Радваничи, Мотыкалы, Скоки, Шебрин, Ямно.

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