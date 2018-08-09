Брестский регион атакуют клещи
За июль текущего года в Брестской области от укусов клещей пострадало 1320 человек, в том числе 359 детей и подростков.
За июль текущего года в Брестской области от укусов клещей пострадало 1320 человек, в том числе 359 детей и подростков.
Больше всего укусов зарегистрировано на территории города Бреста и Брестского района — 1220 обращений за помощью к специалистам.
На территории района в этом году зафиксировано также 3 случая клещевого энцефалита,
— В Бресте наибольшее число укусов регистрируется на территории, прилегающей к Парку имени
По Брестскому району наиболее опасными оказались леса в окрестностях поселка Мухавец, деревень Радваничи, Мотыкалы, Скоки, Шебрин, Ямно.