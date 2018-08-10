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13:07 (мск), источник: РИАМО

Что модно есть в Москве летом 2018: 10 гастротрендов сезона

Цветные вина, матча‑чай и Seafood And Steak — что заказывают в ресторанах Москвы этим летом.

В Москве продолжают развиваться проекты стрит-фуда, несетевые рестораны с авторской кухней, маркеты европейской еды с «санкционкой», а также возрождаются рынки в формате локальных корнеров с уличной едой. Этим летом в тренде вина, матча-чай, азиатская кухня, фермерские и морепродукты. Обозреватель РИАМО расспросила экспертов о гастротрендах и узнала, какие блюда и напитки стоит заказывать в ресторанах Москвы.

Фермерские сыры

Источник: РИАМО

Летом 2018 года остаются в моде натуральные продукты от местных фермеров — сыры собственного производства, молочка, йогурты и пр. По словам владельца винного бара Touché Ларисы Мамедовой, если еще несколько лет назад при заказе сырной тарелки в гастропабе можно было ожидать минимум местный бри со вкусом сыра «Дружба» и «белорусский» пармезан, то сегодня высока вероятность того, что вам предложат продукцию местных фермеров, которая может быть не хуже санкционной.

Блюда с цветами и травами

Источник: Pixabay / CC0

Также среди гастротрендов — много овощей, ягод, полезных круп, а еще трав и цветов. Такие разнообразные, яркие, пряные, что очень радует и глаз, и вкусовые рецепторы, отмечает Лариса Мамедова. Они везде — в горячем, в десертах, в салатах, напитках.

Например, в баре Lumberjack в летней коктейльной карте сделали упор на цветочные и ягодные ингредиенты. Так, в коктейли добавляют ликеры из бузины или фиалки и украшают живыми цветами, рассказывает директор бара Lumberjack. В коктейлях также используются свежие ягоды, ягодные пюре, домашние ягодные сиропы, крапива, щавель, облепиха, травяные настойки.

Дары земли и моря

Источник: Pixabay / CC0

Азиатская еда с супами Фо, лапшой и морепродуктами — на пике популярности в Москве. На маркетах уличной еды все чаще предлагают бургеры с морепродуктами, мидии, креветочный соус и пр. Из новых трендов этого лета — Seafood and Steak, или Surf and Turf — гастрономический жанр, объединяющий дары земли и моря в одном блюде, рассказывает директор по маркетингу Funny Family Group, сообщество Slow Food Ulitka Марина Черепанова. «Этот тренд пришел к нам из азиатских традиционных кухонь, но трансформировался в своеобразный фьюжн сегодняшнего дня», — говорит она.

Чайный гриб и матча-чай

Источник: Pixabay / CC0

Этим летом в тренде напитки без сахара. Из безалкогольных основной хит сезона — ферментированный чайный гриб Комбуча, который так полюбили сторонники ЗОЖ и детокса. Это живой напиток на органическом зеленом чае, отмечает Черепанова. Также в меню сетевых заведений появились напикти на основе чая матча. Например, матча латте.

Вино на вынос

Источник: Pixabay / CC0

Винные проекты продолжают набирать обороты. Летом 2018 года в столице открылось несколько винных баров, в том числе тех, где можно брать вино в стакане на вынос.

Еще недавно снобы ходили за вином в бутик, вели долгие беседы с кавистом об апелласьонах и миллезимах, демонстративно воротили нос от полусладкого, и, морща лоб, искали в бокале ароматы подлеска, а теперь подход к вину стал более неформальным.
Данатар Атаджанов
Директор по маркетингу алкогольного маркетплейса MoscoWine.ru

Им запивают фастфуд, пьют в барах после работы или покупают в кафе на вынос в стаканчике для кофе.

«Мерцающее» цветное вино

Источник: Pixabay / CC0

Популярность розовых вин переросла в тренд на цветные вина, рассказывает Данатар Атаджанов. По его словам, здесь тон задала Испания.

На европейском рынке уже появилось натуральное вино голубого цвета, окрашенное пигментом, содержащимся в виноградной кожице.

Сладкое вино и херес

Источник: Pixabay / CC0

Еще один винный тренд — реабилитация сладкого вина, которое долгое время в нашей стране воспринималось как отсутствие вкуса. Общественность осознала, что натуральный сахар в вине — это нормально, и сделала разворот в сторону «сладенького». В винные карты московских баров и ресторанов вернулись полусладкие и десертные вина, и сомелье не стесняются предлагать их к традиционным блюдам из меню, добавляет эксперт MoscoWine.ru.

По словам Атаджанова, в этом сезоне наблюдается и повышенный интерес к крепленным испанским винам — хересам. Вслед за винными критиками и барменами молодежь обратила внимание на сухие хересы, которые, как и в Испании, в Москве подаются к закускам тапас.

Авторские коктейли и настойки

Источник: РИАМО

Тем, кто устал от «Апероль шприца», этим летом стоит обратить внимание на нелинейные авторские коктейли, рассказывает бар-менеджер Tin Woodman bar Николай Муравлев. По его словам, стремительно набирает популярность использование в коктейлях различных домашних заготовок. Бармены не боятся экспериментов и создают мультивкусовые сиропы, домашние ликеры, шрабы и кордиалы.

Еще одной фишкой сезона стали различные настойки, которые бармены делают самостоятельно.

Эти настойки также используют как основу для авторских коктейлей.

Пиво и коктейли на лимончелле

Источник: Pixabay / CC0
По данным экспертов, этим летом на предпочтения москвичей повлиял ЧМ-2018, когда на месяц пиво вытеснило вино и «Апероль шприц» из заказов.

Мундиаль ввел спрос на крафтовое пиво, которое оценили даже те, кто до этого был к нему равнодушен, потому что это отличный способ охладиться и стать своим среди футбольных фанатов.

По словам директор бара «Коктейльная» Дмитрия Володина, кроме пива, в тренде коктейли на игристом, авторские джин-тоники — Basil Smash и авторский коктейль бара «Коктейльная» Louis на основе домашней лимончеллы.

Колд брю кофе

Источник: Pixabay / CC0

Еще одна новинка этого лета — колд брю кофе, или кофе холодного заваривания. В отличие от холодных кофейных напитков, которые завариваются традиционным способом, а потом охлаждаются, колд брю заваривается исключительно в холодной воде и настаивается почти сутки. В нем большое содержание кофеина и долгий срок хранения, но зато нет привычного кофейного аромата. Попробовать его можно на недавно открывшемся Центральном рынке на Рождественской бульваре и на Усачевском рынке.

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