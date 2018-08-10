Что модно есть в Москве летом 2018: 10 гастротрендов сезона
Цветные вина, матча‑чай и Seafood And Steak — что заказывают в ресторанах Москвы этим летом.
Цветные вина, матча‑чай и Seafood And Steak — что заказывают в ресторанах Москвы этим летом.
В Москве продолжают развиваться проекты
Летом 2018 года остаются в моде натуральные продукты от местных фермеров — сыры собственного производства, молочка, йогурты и пр. По словам владельца винного бара Touché Ларисы Мамедовой, если еще несколько лет назад при заказе сырной тарелки в гастропабе можно было ожидать минимум местный бри со вкусом сыра «Дружба» и «белорусский» пармезан, то сегодня высока вероятность того, что вам предложат продукцию местных фермеров, которая может быть не хуже санкционной.
Также среди гастротрендов — много овощей, ягод, полезных круп, а еще трав и цветов. Такие разнообразные, яркие, пряные, что очень радует и глаз, и вкусовые рецепторы, отмечает Лариса Мамедова. Они везде — в горячем, в десертах, в салатах, напитках.
Например, в баре Lumberjack в летней коктейльной карте сделали упор на цветочные и ягодные ингредиенты. Так, в коктейли добавляют ликеры из бузины или фиалки и украшают живыми цветами, рассказывает директор бара Lumberjack. В коктейлях также используются свежие ягоды, ягодные пюре, домашние ягодные сиропы, крапива, щавель, облепиха, травяные настойки.
Азиатская еда с супами Фо, лапшой и морепродуктами — на пике популярности в Москве. На маркетах уличной еды все чаще предлагают бургеры с морепродуктами, мидии, креветочный соус и пр. Из новых трендов этого лета — Seafood and Steak, или Surf and Turf — гастрономический жанр, объединяющий дары земли и моря в одном блюде, рассказывает директор по маркетингу Funny Family Group, сообщество Slow Food Ulitka Марина Черепанова. «Этот тренд пришел к нам из азиатских традиционных кухонь, но трансформировался в своеобразный фьюжн сегодняшнего дня», — говорит она.
Этим летом в тренде напитки без сахара. Из безалкогольных основной хит сезона — ферментированный чайный гриб Комбуча, который так полюбили сторонники ЗОЖ и детокса. Это живой напиток на органическом зеленом чае, отмечает Черепанова. Также в меню сетевых заведений появились напикти на основе чая матча. Например, матча латте.
Винные проекты продолжают набирать обороты. Летом 2018 года в столице открылось несколько винных баров, в том числе тех, где можно брать вино в стакане на вынос.
Еще недавно снобы ходили за вином в бутик, вели долгие беседы с кавистом об апелласьонах и миллезимах, демонстративно воротили нос от полусладкого, и, морща лоб, искали в бокале ароматы подлеска, а теперь подход к вину стал более неформальным.
Им запивают фастфуд, пьют в барах после работы или покупают в кафе на вынос в стаканчике для кофе.
Популярность розовых вин переросла в тренд на цветные вина, рассказывает Данатар Атаджанов. По его словам, здесь тон задала Испания.
На европейском рынке уже появилось натуральное вино голубого цвета, окрашенное пигментом, содержащимся в виноградной кожице.
Еще один винный тренд — реабилитация сладкого вина, которое долгое время в нашей стране воспринималось как отсутствие вкуса. Общественность осознала, что натуральный сахар в вине — это нормально, и сделала разворот в сторону «сладенького». В винные карты московских баров и ресторанов вернулись полусладкие и десертные вина, и сомелье не стесняются предлагать их к традиционным блюдам из меню, добавляет эксперт MoscoWine.ru.
По словам Атаджанова, в этом сезоне наблюдается и повышенный интерес к крепленным испанским винам — хересам. Вслед за винными критиками и барменами молодежь обратила внимание на сухие хересы, которые, как и в Испании, в Москве подаются к закускам тапас.
Тем, кто устал от «Апероль шприца», этим летом стоит обратить внимание на нелинейные авторские коктейли, рассказывает
Еще одной фишкой сезона стали различные настойки, которые бармены делают самостоятельно.
Эти настойки также используют как основу для авторских коктейлей.
Мундиаль ввел спрос на крафтовое пиво, которое оценили даже те, кто до этого был к нему равнодушен, потому что это отличный способ охладиться и стать своим среди футбольных фанатов.
По словам директор бара «Коктейльная» Дмитрия Володина, кроме пива, в тренде коктейли на игристом, авторские
Еще одна новинка этого лета — колд брю кофе, или кофе холодного заваривания. В отличие от холодных кофейных напитков, которые завариваются традиционным способом, а потом охлаждаются, колд брю заваривается исключительно в холодной воде и настаивается почти сутки. В нем большое содержание кофеина и долгий срок хранения, но зато нет привычного кофейного аромата. Попробовать его можно на недавно открывшемся Центральном рынке на Рождественской бульваре и на Усачевском рынке.