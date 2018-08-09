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15:05 (мск), источник: РИА Крым

Крым штормит: работа Керченской переправы приостановлена

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В акватории Керченского пролива усилился ветер, в связи с чем работа паромной переправы приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе «Морской дирекции».

Источник: РИА "Новости"

«Работа Керченской переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий — усиление ветра до 20 м/с», — сообщили в «Морской дирекции».

Оператор паромных перевозок рекомендует воздержаться от поездок в направлении переправы.

Ранее «Морская дирекция» предупреждала о возможных перебоях в работе паромов из-за прогнозируемой в Крыму непогоды.

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