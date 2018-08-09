Крым штормит: работа Керченской переправы приостановлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В акватории Керченского пролива усилился ветер, в связи с чем работа паромной переправы приостановлена. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В акватории Керченского пролива усилился ветер, в связи с чем работа паромной переправы приостановлена. Об этом сообщили в
«Работа Керченской переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий — усиление ветра до 20 м/с», — сообщили в «Морской дирекции».
Оператор паромных перевозок рекомендует воздержаться от поездок в направлении переправы.
Ранее «Морская дирекция» предупреждала о возможных перебоях в работе паромов