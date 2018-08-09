В Минздраве рассказали о праве крымчан на бесплатные лекарства

Источник: РИА "Новости"

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«Есть льготы по лекарственному обеспечению, связанные с социальным статусом граждан и с наличием заболеваний, которые требуют постоянного длительного лечения, больших расходов, диспансерного наблюдения врачей. И, естественно, государство участвует в обеспечении постоянного лечения целой группы заболеваний», — пояснил он.

Министр отметил, поскольку набор социальных услуг является жизненно важным выбором, чрезвычайно важно вовремя определить именно такую форму помощи, особенно при онкологических заболеваниях, а также сахарном диабете, бронхиальной астме. Он подчеркнул, что отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо же от его лекарственной составляющей не смогут получать бесплатно необходимые препараты.