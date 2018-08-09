В Минздраве рассказали о праве крымчан на бесплатные лекарства
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Крымчане имеют право на получение лекарственных препаратов, входящих в состав набора социальных услуг (НСУ). Об этом на
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Крымчане имеют право на получение лекарственных препаратов, входящих в состав набора социальных услуг (НСУ). Об этом на
«Есть льготы по лекарственному обеспечению, связанные с социальным статусом граждан и с наличием заболеваний, которые требуют постоянного длительного лечения, больших расходов, диспансерного наблюдения врачей. И, естественно, государство участвует в обеспечении постоянного лечения целой группы заболеваний», — пояснил он.
Министр отметил, поскольку набор социальных услуг является жизненно важным выбором, чрезвычайно важно вовремя определить именно такую форму помощи, особенно при онкологических заболеваниях, а также сахарном диабете, бронхиальной астме. Он подчеркнул, что отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо же от его лекарственной составляющей не смогут получать бесплатно необходимые препараты.
По словам главы Минздрава, если льготник вместо НСУ выбрал денежную компенсацию, то не позднее 1 октября текущего года необходимо подать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении набора социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных гарантий.